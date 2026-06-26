La investigación por el brutal crimen de Agustín Flores, el joven de 20 años asesinado durante la madrugada, avanzó a toda velocidad. La Policía de Río Negro marcó varios domicilios y la fiscalía ordenó un amplio operativo que incluyó cinco allanamientos simultáneos en distintos sectores de Cipolletti, una detención y el secuestro de armas, droga, teléfonos celulares, equipos de comunicación y otros elementos que ahora serán sometidos a pericias. Además, desde el Ministerio Público se confirmó que las personas detenidas minutos después del hecho no tendrían vinculación con el homicidio.

De manera oficial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que los procedimientos a cargo del fiscal Diego Vázquez como titular, la fiscal adjunta Natalia Poblete y el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna, permitieron detener a un hombre sospechado de haber participado en el homicidio y anunció que en las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, los operativos dejaron mucho más que una detención y marcaron un fuerte avance en una investigación que busca esclarecer quién ejecutó a Flores y cuál fue el móvil.

Las dos pistolas que pueden resolver el crimen

De acuerdo con la información exclusiva, a la que accedió Mejor Informado, el procedimiento más importante se realizó en una vivienda de calle Venezuela al 2200, donde los investigadores concretaron la detención del sospechoso. Allí secuestraron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, entre ellas una pistola Bersa 9 milímetros, que ahora será sometida a pericias balísticas porque los investigadores creen que una de ellas podría haber sido utilizada para asesinar a Agustín Flores.

En ese mismo domicilio también fueron incautados metanfetamina, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para reconstruir las horas previas al crimen. Además, durante el operativo los efectivos detectaron vainas servidas en la vía pública, compatibles con otro episodio ocurrido durante la madrugada, un dato que también quedó incorporado al expediente y será analizado para determinar si guarda relación con el homicidio.

Allanamientos en distintos barrios de Cipolletti

La búsqueda de pruebas se extendió por distintos sectores de la ciudad. Los investigadores allanaron una vivienda ubicada en el barrio La Paz, entrada 16, otra sobre calle Venezuela al 2200, un domicilio de Celedonio Flores al 2100, un complejo de departamentos de Dante Alighieri al 900 y una quinta propiedad en Fernández Oro, donde también buscaban elementos vinculados a la causa.

Si bien algunos procedimientos no arrojaron resultados relevantes, en el allanamiento realizado sobre Dante Alighieri los investigadores secuestraron dos estuches para armas de fuego, tres equipos de comunicación portátiles y un DVR, elementos que ahora serán sometidos a análisis para determinar si pueden aportar información sobre el crimen.

Mientras continúan las pericias, la investigación comenzó a perfilar una hipótesis que gana cada vez más fuerza. Según las primeras averiguaciones, la víctima y quien aparece como principal sospechoso mantenían un importante conocimiento previo, por lo que los investigadores descartan que se haya tratado de un ataque al azar.

En ese contexto, una de las líneas de trabajo más firmes apunta a que el homicidio estaría relacionado con conflictos derivados de la comercialización de drogas, aunque esa teoría todavía deberá ser respaldada con las pruebas que reúna la Fiscalía.

Por ese motivo, además de establecer quién disparó el arma mortal, los pesquisas intentan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al asesinato, quiénes estuvieron presentes y si hubo otras personas con algún grado de participación.

Un crimen que conmocionó al barrio Villarino

Flores fue asesinado alrededor de la 1 de la madrugada dentro de una vivienda de calle Jorge Newbery al 1800, en el barrio Santo Domingo. Recibió un disparo en la cabeza y murió prácticamente en el acto.

Desde ese momento, la Fiscalía, el Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y distintas unidades policiales desplegaron una carrera contrarreloj para preservar la escena, identificar a los sospechosos y reunir las primeras pruebas.

Ahora, con un detenido, cinco allanamientos, dos pistolas 9 milímetros bajo peritaje, droga, celulares, equipos de comunicación y otros elementos secuestrados, la causa ingresó en una etapa decisiva. Las próximas horas serán clave para determinar si una de las armas incautadas fue la utilizada para ejecutar a Agustín Flores y si la principal hipótesis de los investigadores logra sostenerse con evidencia científica.