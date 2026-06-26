La madrugada del viernes quedó marcada por un nuevo hecho de violencia en Cipolletti. Un joven de 20 años, identificado como Agustín Flores, murió tras recibir un disparo de arma de fuego en inmediaciones de la calle Jorge Newbery al 1800, en la zona del barrio Villarino.El hecho generó un importante despliegue policial en el sector, mientras se desarrollan las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. La Policía de Río Negro confirmó que el presunto autor del ataque está detenido, mientras la Fiscalía de turno avanza con la investigación.

El ataque ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Cipolletti, donde falleció debido a la gravedad de la lesión. La Fiscalía de turno y el fiscal jefe encabezan la investigación junto a la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y la Regional Quinta de la Policía de Río Negro.

Durante los disturbios posteriores al crimen, tres efectivos policiales resultaron heridos, aunque ninguno de gravedad, cuando familiares y allegados de la víctima se enfrentaron con el personal que preservaba la escena.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el presunto autor del disparo podría tener un vínculo familiar con la víctima, ya que se investiga si serían primos. Esa hipótesis aún no fue confirmada oficialmente y forma parte de las líneas de trabajo de la Fiscalía.

La causa continúa en etapa investigativa, con recolección de pruebas, testimonios y análisis de cámaras de seguridad. El objetivo es reconstruir la mecánica del hecho e identificar al responsable del asesinato.