Cinco operativos por robos violentos en Plottier: demoraron a un sospechoso y secuestraron más de 2 kilos de marihuana

Este martes 1 de septiembre, la Policía del Neuquén realizó cinco allanamientos simultáneos en la capital provincial en el marco de una investigación por dos violentos robos registrados a fines de julio en la localidad de Plottier. Como resultado de los operativos, una persona fue demorada y se secuestraron casi 2,5 kilos de marihuana, equipos de comunicación, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Robos y Hurtos de la Dirección de Delitos, con apoyo de la Oficina de Investigaciones Periferia Uno de Plottier y otras unidades especializadas. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia tras semanas de tareas investigativas orientadas a identificar a los presuntos integrantes de una banda dedicada a cometer asaltos en viviendas.

Allanamientos en Neuquén capital y secuestro de droga

Durante los operativos, los investigadores incautaron 2,411 kilos de cannabis sativa, teléfonos celulares, cascos de motocicleta, una consola PlayStation 4 y equipos de comunicación que serían utilizados como inhibidores de alarmas.

Además, los efectivos demoraron a un hombre señalado como uno de los presuntos autores de los hechos investigados, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

Los elementos secuestrados serán sometidos a distintas pericias para determinar si guardan relación directa con los robos denunciados y si pueden aportar pruebas sobre la organización y el modo de operar del grupo.

Dos asaltos violentos que originaron la investigación

La causa se inició a partir de dos episodios ocurridos entre el 29 y el 30 de julio en Plottier.

El primero tuvo lugar cerca de las 23 en una vivienda ubicada sobre calle Belisle. De acuerdo con la investigación, tres personas armadas ingresaron por la fuerza al inmueble. La reacción de la víctima y los pedidos de auxilio frustraron parte del plan de los delincuentes, que escaparon tras llevarse la llave de un vehículo.

Horas más tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, se produjo un segundo robo en una vivienda del sector de chacras de Plottier. Allí, entre cinco y seis hombres irrumpieron mientras la familia dormía, amenazaron a los ocupantes con armas de fuego y robaron dinero en efectivo y distintos dispositivos tecnológicos.

La hipótesis sobre el accionar de la banda

Según pudieron establecer los investigadores, los sospechosos seleccionaban viviendas ubicadas en sectores alejados o descampados y actuaban durante la madrugada, aprovechando la menor circulación de personas.

Con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, las tareas de inteligencia permitieron identificar a presuntos integrantes del grupo y ubicar cinco domicilios en Neuquén capital, donde finalmente se concretaron los allanamientos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales para determinar la participación de otros involucrados en los hechos.