Lo detuvieron y a las seis horas lo condenaron a cinco años de cárcel por cometer dos violentos robos en Añelo

Seis horas después de ser detenido por cometer dos robos en comercios de la ciudad de Añelo, Jhonatan Exequiel Díaz fue condenado a la pena de cinco años de prisión efectiva, la cual comenzó a cumplir de forma inmediata.

La resolución del caso fue este miércoles durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que la fiscal del caso María Eugenia Titanti y el asistente letrado Luciano Vidal lograron la condena mediante un juicio abreviado: el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó la pena impuesta.

La condena se fijó seis horas después de su detención, la cual se produjo a las 9 de la mañana de este miércoles durante un allanamiento en su vivienda solicitado por el Ministerio Público Fiscal y ejecutado por personal de la Comisaría 10 de la Policía provincial. A las 15, finalizó la audiencia en la que se resolvió el caso.

Dos robos violentos

Los hechos por los cuales se lo condenó fueron dos: el primero ocurrió el 10 de julio pasado, entre las 2:55 y las 3:12 de la madrugada, en un local comercial de la calle San Martín al que ingresó tras forzar las cerraduras de la puerta de entrada con una barreta. De allí se llevó distintos productos en bolsas (como zapatillas, gorras, camperas y perfumes) y dinero en efectivo, entre otros bienes.

El acusado reconoció su responsabilidad por un robo simple y otro agravado por el uso de un arma blanca.

El segundo hecho ocurrió el 18 de julio pasado, aproximadamente a las 19:50, en una despensa del barrio La Meseta. En principio, Díaz le pidió al propietario un vino y luego comenzó a agredirlo verbalmente, hasta que se acercó, extrajo de entre sus ropas un arma blanca y la apuntó hacia el rostro del comerciante. Posteriormente, le dio un golpe en la cabeza con dicho elemento, causándole un corte en el cuero cabelludo.

Mientras la víctima pedía ayuda por una ventana, Díaz tomó alrededor de 80 mil pesos de la caja registradora, las llaves del comercio y escapó.

El allanamiento y los antecedentes

Entre las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial en ambos hechos, figuran los registros de las cámaras de seguridad de los dos robos. Fue con esta información, entre otra recolectada, que se requirió el allanamiento en la casa del acusado, donde se encontraron elementos que coinciden con los robados en el primer comercio, según explicaron la fiscal y el asistente letrado en la audiencia.

La pena impuesta fue de cinco años de prisión efectiva junto con la declaración de reincidencia, dado que Díaz cuenta con antecedentes condenatorios por hechos cometidos en la provincia de Tucumán.

El juez de garantías Juan Manuel Kees avaló los términos del juicio abreviado y declaró la responsabilidad penal de Díaz por el delito de robo simple y robo agravado por el uso de arma, en concurso real y en carácter de autor.

Una persona con consumo problemático

El procedimiento fue llevado adelante por la División Investigaciones Añelo, dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta, tras una investigación impulsada por la Fiscalía Única de Vaca Muerta Sur.

Como resultado del operativo, fue detenido Jhonatan Exequiel Díaz. “Es una persona que tiene problemas de consumo problemático”, informó el comisario Eduardo Chandia. Y agregó: “De las investigaciones llevadas a cabo, relevamiento de cámaras, observaciones se logró establecer su participación en los hechos delictivos”.

La diligencia se realizó durante la mañana del miércoles en una vivienda del barrio La Meseta, en el que participaron efectivos policiales, con el apoyo de personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y áreas especializadas.





