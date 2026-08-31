Dos narcos que viajaban desde Villa Regina hacia Puerto Madryn fueron detenidos en Arroyo Verde luego de que Gendarmería descubriera 425 gramos de cocaína, 1,275 kilos de marihuana y una pistola cargada con 18 municiones ocultos en un Volkswagen Gol. El dato clave surgió cuando Frida, la perra antinarcóticos detectó algo extraño en las puertas del vehículo.

El recorrido se terminó antes de llegar a Chubut. El Volkswagen Gol en el que se movilizaban los dos hombres fue sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1.308, cerca de Sierra Grande. En principio, se trataba de un control de rutina en el límite entre Río Negro con Chubut. Pero la inspección cambió de rumbo cuando los efectivos hicieron intervenir a Frida, una perra entrenada para detectar estupefacientes.

El animal pasó junto al vehículo y reaccionó de manera exaltada al acercarse a las puertas. Esa señal fue suficiente para que los gendarmes sospecharan que algo podía estar oculto en el interior del automóvil. Entonces comenzó una revisión mucho más profunda. Los efectivos utilizaron un escáner móvil, que permitió detectar la presencia de elementos extraños dentro de las puertas del Volkswagen Gol. Al revisar ese sector encontraron un doble fondo.

La droga estaba oculta en un doble fondo en el guardabarro del VW Gol

En el compartimiento oculto había varios paquetes con una sustancia blancuzca. Las pruebas de campo realizadas por los efectivos determinaron que se trataba de 425 gramos de cocaína. Pero la requisa no terminó con el hallazgo de la droga escondida en las puertas. Los gendarmes continuaron revisando el vehículo y pusieron la lupa sobre el baúl.

Entre prendas de ropa encontraron otros paquetes. Esta vez contenían una sustancia vegetal que, tras el análisis correspondiente, fue identificada como 1,275 kilos de marihuana.

En el interior del vehículo también encontraron una pistola cargada con 18 municiones. Así, el procedimiento dejó de ser solamente un secuestro de estupefacientes: los dos hombres también transportaban un arma de fuego con municiones.

Por el procedimiento tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, que dispuso la detención de los dos ocupantes y el secuestro del auto, los estupefacientes, el arma y las municiones.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el traslado de la droga y el arma. También deberá establecerse el origen de los estupefacientes y cuál era su destino.