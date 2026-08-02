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SÁBADO

Cinco Saltos: sorprendieron a dos hombres con un freezer robado de una escuela

El hecho ocurrió en el colegio Ceferino Namuncurá. Los acusados fueron interceptados mientras trasladaban el electrodoméstico robado y quedaron a disposición de la Fiscalía.

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Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Domingo, 02 de agosto de 2026 a las 18:18
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El hecho ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 22.30.

Dos hombres fueron detenidos luego de ser sorprendidos mientras trasladaban un freezer que habían robado del colegio Ceferino Namuncurá, en la ciudad de Cinco Saltos.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 22.30, cuando un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de dos personas encapuchadas que estaban retirando un freezer desde uno de los salones del establecimiento educativo, ubicado en las calles Fernández Oro y Alberti.

Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad 7° de Cinco Saltos comprobaron que los delincuentes habían violentado candados, puertas y cristales para ingresar al colegio y cometer el robo.

Tras realizar un rápido operativo por la zona, los policías interceptaron a pocas cuadras a dos personas mayores de edad que trasladaban un freezer blanco, el mismo que había sido sustraído del establecimiento.

Ambos sospechosos fueron detenidos y el freezer quedó recuperado. En el caso intervino la Fiscalía de Turno, que quedó a cargo de la investigación.

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