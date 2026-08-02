Cinco Saltos: sorprendieron a dos hombres con un freezer robado de una escuela

Dos hombres fueron detenidos luego de ser sorprendidos mientras trasladaban un freezer que habían robado del colegio Ceferino Namuncurá, en la ciudad de Cinco Saltos.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 22.30, cuando un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de dos personas encapuchadas que estaban retirando un freezer desde uno de los salones del establecimiento educativo, ubicado en las calles Fernández Oro y Alberti.

Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad 7° de Cinco Saltos comprobaron que los delincuentes habían violentado candados, puertas y cristales para ingresar al colegio y cometer el robo.

Tras realizar un rápido operativo por la zona, los policías interceptaron a pocas cuadras a dos personas mayores de edad que trasladaban un freezer blanco, el mismo que había sido sustraído del establecimiento.

Ambos sospechosos fueron detenidos y el freezer quedó recuperado. En el caso intervino la Fiscalía de Turno, que quedó a cargo de la investigación.