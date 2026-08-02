Impactante despiste en Centenario: una Hilux quedó atrapada tras desbarrancar

Un importante susto se vivió durante la noche del sábado en Centenario, cuando una camioneta Toyota Hilux terminó desbarrancando luego de pasar de largo en una curva ubicada detrás de la estación de servicio Shell, en un sector de calles de tierra.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20, cuando el vehículo, perteneciente a una empresa, era conducido por un hombre que, por causas que aún se investigan, no habría advertido la pronunciada curva existente en ese tramo del camino. Tras perder la trayectoria, la camioneta atravesó la vereda que conduce a la pasarela peatonal y cayó con su parte delantera por un desnivel, quedando atascada a pocos metros de la calle Honduras.

La situación generó preocupación entre vecinos de la zona, ya que el vehículo estuvo muy cerca de continuar su caída hacia un sector de mayor profundidad.

El conductor no advirtió la curva y terminó con la camioneta colgada sobre un desnivel

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía del Neuquén y una dotación de Bomberos Voluntarios de Centenario, quienes trabajaron para asegurar la zona y asistir al conductor. Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas. Las autoridades informaron que únicamente se registraron daños materiales en la camioneta, que posteriormente debió ser retirada del lugar.

Las circunstancias que provocaron el incidente son materia de investigación, aunque de manera preliminar no se descarta que la escasa visibilidad del sector o una distracción del conductor hayan influido en el desenlace.