Dos hombres quedaron imputados y con prisión preventiva por el ataque a balazos contra un auto con tres ocupantes ocurrido en la madrugada de ayer en Rincón de los Sauces. El hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, todo ocurrió alrededor de las 5:45 en la esquina de las calles Neuquén y San Martín. Un Chevrolet Onix se detuvo en el lugar y uno de sus ocupantes, identificado como R. G., bajó del vehículo, le pegó un culatazo al parabrisas de un Fiat Uno en el que viajaban tres hombres y disparó al menos cinco veces contra los ocupantes antes de darse a la fuga. Dos de las tres víctimas resultaron heridas: una recibió un impacto en la zona lumbar y la otra en el pómulo.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, junto a la asistente letrada Yésica Barbich, presentaron los cargos durante una audiencia realizada este mediodía. La acusación señala que R. G. no actuó solo: lo hizo junto a un cómplice identificado como E. A., quien manejaba el Chevrolet Onix, y otras personas que viajaban en los asientos traseros del mismo vehículo y que todavía no fueron identificadas.

A R. G. se le atribuyó el delito en calidad de autor, mientras que a E. A. se lo imputó como partícipe primario. La fiscalía pidió prisión preventiva por cinco meses para ambos, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro para la integridad de las víctimas. El juez de garantías Juan Pablo Encina avaló tanto la formulación de cargos como la medida cautelar solicitada.