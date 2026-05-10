Un patrullaje preventivo realizado por personal de la Comisaría 6° de Allen permitió recuperar una camioneta Volkswagen Amarok que había sido robada en Neuquén el pasado 1 de mayo.

El vehículo fue abandonado durante la noche del sábado en la zona de calle rural 4 y acceso Biló, y tras una serie de verificaciones se confirmó que registraba un pedido de secuestro vigente emitido por la Comisaría 41° de Neuquén.

Todo comenzó cerca de las 21:40, cuando efectivos detectaron un vehículo sospechoso estacionado en un sector poco transitado de Allen. A simple vista parecía una camioneta abandonada, pero al iniciar las tareas de identificación notaron que la patente colocada no coincidía con los datos reales del rodado.

Al revisar el grabado de los cristales y contrastar la información en los sistemas policiales, se confirmó que la Amarok tenía pedido de secuestro activo desde el 1 de mayo por una causa iniciada en la ciudad de Neuquén. Ese hallazgo activó el protocolo judicial correspondiente.

Además, personal policial preservó el lugar y realizó distintas pericias sobre la camioneta antes de trasladarla a la unidad policial. Los investigadores ahora intentan determinar quién abandonó el vehículo en Allen y si pudo haber sido utilizado en otros hechos delictivos durante los últimos días.