Un hombre de Cipolletti murió tras un violento choque en la Ruta Provincial N° 55, justo en el límite entre San Luis y La Pampa. La camioneta Toyota Hilux SW4 que conducía se incrustó de lleno contra el arco de cemento que marca la división interprovincial. Pese a los esfuerzos de bomberos y médicos, el fallecimiento fue inmediato.

Desde el primer momento, la magnitud del siniestro quedó en evidencia. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando los equipos de emergencia recibieron el llamado desesperado: una camioneta había quedado literalmente “pegada” al arco, con su conductor atrapado en el interior. La oscuridad de la madrugada, la lluvia intermitente y el silencio de la ruta hicieron aún más dramático el escenario.

Al lugar acudieron rápidamente efectivos de la Comisaría 43° de Arizona, bomberos voluntarios de Victorica y personal de salud del hospital local. La escena era dantesca: el vehículo incrustado contra la estructura, el habitáculo deformado y la urgencia por rescatar al hombre que no respondía.

Los bomberos trabajaron contrarreloj, con herramientas de corte y maniobras complejas, intentando liberar al conductor. Sin embargo, minutos más tarde, la llegada de la ambulancia confirmó lo peor.

El médico a cargo constató que el hombre ya no presentaba signos vitales. La noticia corrió como un reguero de pólvora entre los presentes: la víctima había muerto en el acto, producto del brutal impacto. La identidad del fallecido aún no había sido difundida oficialmente, aunque se confirmó su domicilio en Cipolletti.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al hospital de Arizona para las pericias correspondientes. Mientras tanto, las autoridades de ambas provincias iniciaron las diligencias de rigor, intentando reconstruir cómo y por qué ocurrió el despiste fatal. Hasta el momento, no se registró la participación de otros vehículos, y las hipótesis apuntan al cansancio del conductor o a las condiciones climáticas adversas.