La despedida del plantel de Cipolletti rumbo a Río Cuarto por el Federal A volvió a quedar marcada por la violencia. Lo que comenzó como un acompañamiento festivo terminó en un enfrentamiento feroz entre las facciones de “La 69” y “Los Innombrables”, con corridas, golpes y cuchillazos que dejaron un saldo de heridos y demorados.

El comisario Diego Domínguez, titular de la Unidad 4°, brindó precisiones sobre lo ocurrido y confirmó la gravedad de la situación: “A las 21.40 se generó un desorden en la salida del club Cipolletti, cuando el micro con el plantel intentaba partir hacia Río Cuarto. La hinchada local estaba haciendo un acompañamiento al equipo y se produjeron disturbios entre dos facciones que terminaron con personas lesionadas, demorados y personal policial herido”.

Según el jefe policial, uno de los hinchas sufrió una herida punzocortante en el tórax derecho y permanece en estado grave, aunque estable: “Se espera la evolución clínica, está bajo atención médica permanente”. Otro simpatizante resultó con lesiones en el hombro y el muslo, producto del desbande generalizado.

Domínguez también detalló el operativo posterior: “En total hubo siete personas demoradas para investigación y puestas a disposición de la Justicia. Tres de ellas no tendrían relación directa con el hecho, pero igualmente fueron identificadas”. Además, confirmó que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona de O’Higgins y del club para reconstruir la secuencia de violencia.

El enfrentamiento se desató cuando las dos facciones se ubicaron en sectores opuestos al colectivo del plantel. Primero fueron insultos y amenazas, luego corridas y golpes, hasta que la violencia escaló con el ataque con arma blanca. El micro debió acelerar su salida en medio del caos, mientras personal del SIARME asistía a los heridos y la policía intentaba dispersar a los grupos.

La intervención rápida de la Comisaría 4° evitó que el enfrentamiento se extendiera aún más, aunque el saldo fue contundente: un herido grave, otro con lesiones menores, siete demorados y efectivos lesionados en el procedimiento. La fiscalía ya trabaja en la investigación para determinar responsabilidades y evaluar si se trató de un ataque planificado.