Un operativo de control vehicular realizado durante la madrugada de este domingo en la intersección de Eva Perón y Sarmiento de Allen derivó en una persecución policial que culminó con un accidente de tránsito y una persona detenida. El hecho ocurrió cuando personal policial intentó identificar a un Volkswagen Vento cuyo conductor se dio a la fuga. A partir de ese momento se inició una persecución con móviles que siguieron al vehículo por varias cuadras en distintos sectores de la ciudad y se extendió hasta la jurisdicción de la Comisaría 33.

La persecución finalizó en calle Avellaneda y Lorenzo Ramasco, frente al Club Alto Valle, donde el Vento colisionó contra un Fiat Siena en el que viajaba una pareja junto a su bebé de ocho meses. El impacto fue violento y generó gran preocupación entre los vecinos que se encontraban en la zona.

Tras el choque, la mujer que llevaba a la criatura en brazos fue asistida de inmediato por personal de salud y trasladada en ambulancia al hospital local para su atención. El bebé también fue revisado por los médicos de guardia, mientras que el hombre que conducía el Siena permaneció en el lugar para brindar testimonio sobre lo ocurrido.En tanto, el conductor del Vento fue demorado en el lugar por efectivos policiales. Además del accidente, se le imputan cargos por resistencia a la autoridad, ya que se negó a detenerse en el control inicial y puso en riesgo a terceros durante la fuga.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Sexta, que instruyó las actuaciones correspondientes y se dio intervención al fiscal de turno que dispuso las primeras medidas judiciales.

El operativo de control vehicular se había dispuesto como parte de las tareas preventivas habituales en la ciudad, con el objetivo de identificar vehículos y conductores en horario nocturno. La fuga del Vento y la posterior persecución derivaron en un desenlace que ahora será materia de investigación judicial, con foco en las responsabilidades del conductor detenido y en las consecuencias que sufrió la familia afectada por el choque.