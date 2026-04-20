La escena es brutal. Un auto volcado dentro de un canal de riego, ruedas hacia arriba, y en su interior un cuerpo atrapado. El hallazgo sacudió la mañana en la zona rural de Cinco Saltos, en el paraje La Parra.

Todo comenzó cerca de las 9:30, cuando personal de la Brigada Rural detectó la presencia del vehículo en un canal secundario, a unos dos kilómetros del ejido urbano. No era un despiste más. Al acercarse, la imagen terminó de confirmar lo peor. Un Fiat Siena, dado vuelta, con el frente orientado hacia el sur. En el habitáculo del conductor, un cuerpo. Las piernas asomaban por la ventanilla baja, en una postal que habla por sí sola.

De inmediato se activó el operativo. Bomberos voluntarios llegaron al lugar para iniciar las tareas de extracción, mientras el Gabinete de Criminalística comenzó a trabajar sobre la escena.

La intervención de la Fiscalía de turno marcó el tono del caso. No se trata solo de un vuelco. Se busca reconstruir qué pasó y cómo terminó el vehículo dentro del canal. Según los primeros datos, el auto está registrado a nombre de un hombre con domicilio en Cipolletti, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la identidad de la víctima.

En el lugar también fue convocado un médico policial, mientras continúan las pericias. El caso está abierto y rodeado de preguntas.