Un camión y un automóvil protagonizaron un choque este viernes pasadas las 8 de la mañana en la zona de la rotonda de las rutas 22 y 151, uno de los puntos de mayor tránsito en la zona del Alto Valle. De acuerdo con las primeras informaciones, una mujer circulaba en el rodado menor mientras que un hombre conducía el vehículo de gran porte.

El impacto se produjo cuando ambos vehículos transitaban por el sector de la rotonda. El hecho generó preocupación entre quienes circulaban por el lugar, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de gran envergadura.

Tras el siniestro, los vehículos quedaron ubicados sobre la banquina, lo que obligó a extremar precauciones en la circulación. Personal policial acudió de inmediato para colaborar con los conductores y agilizar el tránsito, evitando mayores complicaciones en el sector.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas circular con precaución por la zona, dado que el flujo vehicular es intenso y la presencia de los rodados en la banquina puede generar demoras.

La intersección de las rutas nacionales 22 y 151 es considerada un punto estratégico de conexión regional, donde confluyen tránsito pesado, transporte de carga y circulación urbana. En ese sector, las maniobras de ingreso y egreso suelen derivar en situaciones de riesgo, especialmente por el volumen de vehículos que transitan diariamente. A ello se suman las inclemencias climáticas, como las lluvias intensas que complican aún más la visibilidad y la estabilidad de los rodados.