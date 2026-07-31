Viedma quiere dejar de ser una ciudad de paso para convertirse en un destino elegido. En esa dirección, desde el próximo 10 de agosto Aerolíneas Argentinas ampliará la conectividad aérea entre la capital rionegrina y Buenos Aires, al pasar de cuatro a seis vuelos semanales. La medida llega acompañada por un paquete de beneficios exclusivos para quienes aterricen en la ciudad, con descuentos en alojamientos, excursiones y alquiler de vehículos que apuntan a incentivar las escapadas durante todo el año.

La decisión representa mucho más que dos vuelos adicionales. Para la capital provincial significa fortalecer un vínculo estratégico con uno de los principales mercados emisores de turistas del país y facilitar el movimiento de viajeros por motivos laborales, comerciales y familiares. Con más asientos disponibles y mejores opciones de horarios, la conectividad deja de ser un obstáculo para quienes eligen viajar hacia la costa rionegrina.

Además, quienes lleguen a Viedma con Aerolíneas Argentinas podrán acceder a promociones especialmente diseñadas para extender su estadía. Presentando el boarding pass o el ticket de vuelo, los pasajeros obtendrán una promoción 3x2 en alojamientos durante los fines de semana, un 15 por ciento de descuento en excursiones para recorrer la ciudad y el Camino de la Costa, y el mismo beneficio para el alquiler de automóviles a través de los prestadores adheridos.

Los nuevos horarios también buscan ofrecer mayor flexibilidad. Los lunes, martes y jueves los vuelos despegarán desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 7 de la mañana, arribando a Viedma a las 8.45, mientras que el regreso será a las 9.25. En tanto, los miércoles, viernes y domingos las operaciones partirán de Buenos Aires a las 15.20 y aterrizarán en la capital rionegrina a las 17.05, con retorno previsto a las 17.45.

Sin embargo, la apuesta turística de Viedma no se limita a mejorar la conectividad. La ciudad busca posicionarse como un destino con propuestas para todo el año. Uno de sus principales atractivos es el circuito religioso dedicado a Artémides Zatti, canonizado en 2022, que invita a recorrer la Manzana Histórica, la Catedral Nuestra Señora de la Merced, la Parroquia Don Bosco y distintos espacios vinculados al legado salesiano que marcaron la identidad de la capital rionegrina.

Al mismo tiempo, la naturaleza se convierte en otra de las grandes cartas de presentación. El recorrido por la Ruta Provincial 1 permite descubrir el balneario El Cóndor, donde habita la colonia de loros barranqueros más grande del mundo, mientras que los imponentes acantilados de la costa atlántica ofrecen uno de los escenarios privilegiados para observar desde tierra a la ballena franca austral durante la temporada.

Con este incremento de frecuencias, Río Negro fortalece una conectividad considerada estratégica para el desarrollo de la capital provincial y de toda la Región Atlántica. La combinación de más vuelos, promociones para los viajeros y una oferta turística cada vez más diversa busca convertir a Viedma en un destino que ya no solo se visita por obligación o de paso, sino por elección.