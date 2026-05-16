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Golpe al narcomenudeo

Cipolletti: desbarataron una red de venta de droga en seis allanamientos simultáneos y demoraron a cinco sospechosos

La investigación se inició por una denuncia anónima al 0800-DROGAS y derivó en un operativo de Policía de Río Negro en los barrios 10 de Febrero y 2 de Febrero. Qué secuestraron.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 16 de mayo de 2026 a las 15:33
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Uno de los domicilios allanados por la Policía de Río Negro

Una investigación de casi tres meses permitió que personal del la Policía de Río Negro desarticulara una red dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana en la zona Norte de Cipolletti. El procedimiento incluyó seis allanamientos simultáneos en los barrios 10 de Febrero y 2 de Febrero, donde se secuestraron estupefacientes fraccionados para la venta, un arma de fuego, municiones, balanzas digitales y una motocicleta con pedido de secuestro vigente.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal federal de General Roca, Francisco Iglesia Frezzini, quien supervisa la investigación por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Cómo fue el operativo que permitió desarticular la red que vendía cocaína y marihuana en Cipolletti

El operativo fue coordinado por la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti, que venía realizando tareas de inteligencia sobre distintos puntos de venta de droga en sectores considerados sensibles. Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó a partir de datos aportados de manera anónima a través de la línea 0800-DROGAS. Los investigadores desplegaron vigilancias, hicieron seguimientos y recolectaron pruebas que permitieron avanzar de manera simultánea sobre varios domicilios.

Para evitar fugas o la posible destrucción de evidencia, los allanamientos fueron ejecutados al mismo tiempo. En los operativos participaron efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de Cipolletti, General Roca, Allen y Villa Regina, mientras otros grupos aseguraban el perímetro y colaboraban con las requisas.

Qué encontró la policía en los allanamientos en Cipolletti

Durante los procedimientos, los uniformados encontraron cocaína y marihuana fraccionadas y listas para su comercialización en distintos sectores de la ciudad de Cipolletti. También se incautaron balanzas digitales utilizadas para el pesaje de dosis, municiones de distintos calibres y un arma de fuego.

Además, una motocicleta que tenía pedido de secuestro desde Villa Regina fue encontrada y secuestrada durante uno de los allanamientos.

Cinco personas quedaron vinculadas a la causa federal

Como resultado del operativo, cinco personas quedaron a disposición de la Justicia Federal. Todas fueron identificadas y notificadas por disposición judicial, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y posibles conexiones con otros puntos de venta de droga en el Alto Valle.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el operativo fue posible gracias a la colaboración ciudadana y al trabajo coordinado entre las áreas de investigación y las unidades tácticas de la Policía de Río Negro.

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