En otro golpe al narcomenudeo en la comarca petrolera, la Policía provincial logró desbaratar una red de comercialización de estupefacientes que operaba bajo la modalidad de “búnkers” en el barrio Otaño de Plaza Huincul. El procedimiento, ejecutado este viernes, terminó con dos hombres de 29 años detenidos y una importante cantidad de droga incautada.

La investigación, encabezada por la División Antinarcóticos de Cutral Co, se extendió durante casi tres semanas y permitió reconstruir el funcionamiento del circuito ilegal. Según fuentes del caso, los sospechosos utilizaban una vivienda en construcción como fachada para encubrir la venta de drogas, una modalidad cada vez más frecuente en los barrios.

Una fachada para el delito

Los movimientos detectados no dejaban lugar a dudas: un flujo constante de personas que llegaban, realizaban intercambios rápidos y se retiraban en cuestión de minutos. Ese patrón, típico del microtráfico, fue clave para reunir las pruebas que derivaron en los allanamientos.

Con intervención de la Fiscalía de Microtráfico de Cutral Co, a cargo de Gastón Liotard, y el asesor letrado Matías Alonso, la Justicia autorizó dos procedimientos simultáneos. La orden fue firmada por la jueza Alina Macedo Font.

Los operativos se realizaron de manera coordinada en dos viviendas: una funcionaba como punto de venta directo y la otra como lugar de acopio. Participaron 18 efectivos y cuatro móviles, con apoyo de la División Antinarcóticos Zapala.

El resultado fue contundente. Los uniformados secuestraron unas 150 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, flores de cannabis sativa y plantas de marihuana, además de más de 200 mil pesos en efectivo.

También incautaron balanzas digitales y teléfonos celulares, elementos que serán peritados para avanzar sobre posibles conexiones y ampliar la investigación.

. Incautaron cocaína fraccionada, plantas de marihuana y dinero en efectivo.

Detenidos y causa en marcha

Los dos hombres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional 23.737 y la Ley Provincial 3.488. No se descarta que en los próximos días haya nuevas medidas vinculadas a la causa.

El operativo se enmarca en la estrategia que viene desplegando la provincia de Neuquén para atacar el narcomenudeo en los barrios, con foco en desarticular puntos de venta que generan inseguridad y preocupación entre los vecinos.

Con este nuevo procedimiento, las fuerzas de seguridad vuelven a golpear estructuras del microtráfico en la región, en una lucha que se intensifica y suma resultados concretos sobre el territorio.