Un hombre fue imputado en Cipolletti tras protagonizar un episodio de exhibicionismo frente a una comerciante y su hija, en un hecho ocurrido el 19 de marzo por la noche que derivó en su detención y en la imposición de medidas judiciales restrictivas.

La acusación se formalizó en una audiencia realizada en el Foro Penal de la ciudad, donde el fiscal del caso detalló que el episodio tuvo lugar en un barrio ubicado al noreste. Según la reconstrucción, el imputado llegó de manera sorpresiva a un local comercial y, sin mediar palabra, se bajó los pantalones y comenzó a realizarse tocamientos a la vista de la mujer.

La situación generó un momento de extrema tensión. La víctima, que se encontraba junto a su hija, reaccionó de inmediato y comenzó a gritar pidiendo ayuda, lo que provocó la huida del agresor.

Sin embargo, la fuga duró pocos metros. Vecinos de la zona intervinieron rápidamente y lograron reducirlo antes de que pudiera escapar, dejándolo a disposición de la policía.

Durante la audiencia, la defensa oficial no cuestionó ni los hechos ni la calificación legal planteada por la fiscalía, lo que permitió avanzar sin objeciones en la formulación de cargos.

La jueza de Garantías tuvo por acreditada la acusación en esta etapa inicial y habilitó la apertura de la investigación penal preparatoria, que buscará profundizar sobre el contexto y posibles antecedentes del imputado.

En paralelo, dispuso una serie de medidas cautelares para resguardar a la víctima. Entre ellas, una prohibición de acercamiento no menor a 500 metros, lo que obliga al acusado a abandonar el barrio, además de presentaciones semanales en una comisaría de Cipolletti.