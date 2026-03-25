Un conductor con 1.36 gramos de alcohol en sangre fue frenado en pleno centro de Cipolletti después de circular a alta velocidad, hacer maniobras peligrosas y quedar a centímetros de provocar una tragedia. Lo detectaron por las cámaras cuando ya manejaba completamente fuera de control y se activó de manera inmediata un operativo para frenarlo.

Todo arrancó pasadas las 0.40, en una zona donde todavía hay gente en la calle. Las cámaras captaron a dos jóvenes saliendo de un comercio en evidente estado de desorientación. Segundos después, subieron a un Fiat Palio rojo. Lo que siguió fue una escena que pudo terminar muy mal: el auto arrancó de manera violenta, aceleró sin sentido y ejecutó un giro en U en plena calle Tres Arroyos, una maniobra que, a esa hora, podía cruzarse con cualquier peatón o vehículo.

Sin embargo, lejos de calmarse, el conductor siguió al volante como si nada. Las imágenes muestran un manejo errático, brusco y completamente imprudente. Fue en ese momento cuando se activó el alerta y se dio aviso a un móvil policial de la Comisaría 4°, que salió a interceptarlo mientras el riesgo seguía creciendo.

Minutos después, lograron frenarlo. La escena no dejaba dudas: el hombre apenas podía sostenerse en su estado. Cuando llegaron los inspectores de tránsito y le realizaron el test de alcoholemia, el resultado confirmó lo peor: 1.36 gramos de alcohol por litro de sangre. Un nivel alto, incompatible con cualquier tipo de conducción segura.

El auto fue secuestrado en el lugar por el personal de Tránsito municipal, que también retuvo la licencia del conductor que deberá pagar una costosa multa para recuperar el vehículo y hacer un curso para vovler a tener carnet.