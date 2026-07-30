La investigación por el intento de robo en Cipolletti tuvo avances significativos. Tras una serie de allanamientos, la Policía detuvo a una mujer que acompañaba al delincuente que le disparó en el cuello a un comerciante de 69 años para robarle la camioneta Chevrolet S10. Además, los investigadores secuestraron el revólver que habría sido utilizado en el ataque y una pericia balística confirmó que fue el arma desde la que salió el proyectil que casi le cuesta la vida a la víctima.

El avance de la causa comenzó a tomar forma después de varios días de un intenso trabajo de reconstrucción. Las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, sumadas a los testimonios de vecinos y de las propias víctimas, permitieron seguir el recorrido de los sospechosos y orientar los procedimientos que se realizaron en distintos puntos de Cipolletti.

Como resultado de esos operativos, la Policía irrumpió en cuatro domicilios y encontró una prueba determinante para la investigación. En una vivienda del barrio 200 Viviendas secuestró un revólver calibre 22 que, tras las pericias realizadas por Gabinete de Criminalística en Roca, fue vinculado directamente con el ataque. Los especialistas confirmaron que la vaina servida hallada en la escena coincide con esa arma, un dato que fortalece la hipótesis de la Fiscalía sobre la participación de los ocupantes de ese domicilio.

En ese mismo procedimiento fue detenida una mujer que no habría sido una simple espectadora. Los investigadores creen que integró el plan delictivo y que tuvo un rol activo en la logística o en la ejecución del intento de robo que terminó con el comerciante gravemente herido. En las próximas horas será llevada a audiencia para la formulación de cargos.

Sin embargo, la causa está lejos de cerrarse. Desde el primer día, la principal hipótesis sostenía que el ataque fue cometido por una pareja. Por eso, mientras la mujer quedó detenida, todas las miradas siguen puestas en el hombre que habría empuñado el arma y efectuado el disparo que impactó en el cuello de la víctima. Su identificación y captura aparecen ahora como el próximo objetivo de los investigadores.

El caso ocurrió el domingo por la noche, cuando el comerciante llegaba junto a su pareja a su vivienda de la calle Río Gallegos al 100, en el barrio San Lorenzo. En ese momento fue sorprendido por los delincuentes, que intentaron apoderarse de su Chevrolet S10. Todo ocurrió en cuestión de segundos y, cuando el robo no pudo concretarse, uno de los atacantes abrió fuego. El balazo impactó en el cuello del hombre, que quedó gravemente herido y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

Aunque en un primer momento el cuadro fue desesperante y su vida corrió serio riesgo, con el correr de los días el comerciante logró estabilizarse. Permanece internado en una clínica privada de Cipolletti con evolución favorable, mientras su familia sigue de cerca la investigación que ahora comenzó a mostrar sus primeros resultados concretos.