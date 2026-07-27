Un hombre de 69 años resultó herido de bala en el cuello durante un presunto intento de robo de su camioneta ocurrido este domingo por la noche en Cipolletti. El violento episodio se registró pasadas las 20 horas, en un sector de la calle Río Gallegos, detrás del barrio La Paz, cuando el vecino regresaba a su domicilio con su esposa y fue sorprendido por una pareja integrada por un hombre y una mujer.

De acuerdo con las primeras presunciones, los sospechosos lo interceptaron con la intención de apoderarse de su camioneta. En circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, uno de los atacantes efectuó un disparo que impactó en la zona del cuello del conductor.

Tras la agresión, los supuestos autores escaparon del lugar, mientras que el hombre herido recibió asistencia médica de urgencia y fue trasladado a una clínica privada de la ciudad. Pese a la gravedad de la herida, trascendió que se encontraba estable y bajo observación médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 32, junto con el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y representantes de la fiscalía de turno, encabezada por el fiscal Oscar Cid y la fiscal adjunta Laura Olea. Los investigadores iniciaron una serie de medidas para reconstruir cómo ocurrió el ataque e identificar a las dos personas involucradas.

Entre las primeras tareas se comenzó con el relevamiento de cámaras de seguridad particulares y públicas ubicadas en las inmediaciones. Además, se entrevistó a vecinos y posibles testigos que pudieron haber observado movimientos sospechosos antes o después del disparo.

La mujer que acompañaba al vecino recibió asistencia inmediata del equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi), ya que se encontraba en estado de shock emocional tras el ataque. El organismo dispuso contención psicológica y acompañamiento para garantizar su seguridad y brindar apoyo en el proceso judicial