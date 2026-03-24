Tres jóvenes sorprendieron a un hombre en la calle en Cipolletti, lo amenazaron con lo que parecía un arma y le robaron todo. Sin embargo, en cuestión de minutos, la Policía desplegó un operativo cerrojo que terminó con dos menores detenidos, de 16 y 17 años, y un tercer implicado prófugo.

Todo ocurrió cerca de las 5:30, en un horario donde la ciudad todavía duerme y las calles quedan expuestas. En ese contexto, la víctima caminaba por Blas Parera, entre Mengelle y Namuncurá, cuando fue interceptada por tres sujetos que lo rodearon sin darle margen de reacción. Uno de ellos le apoyó un objeto en la espalda. No hizo falta más: el miedo hizo el resto. Entregó el celular, la billetera con su documentación y el dinero.

Pero el golpe no terminó ahí. Apenas pudo escapar, el hombre llegó hasta un control policial y contó lo que acababa de pasar. Describió a los atacantes, y eso fue suficiente para activar un despliegue inmediato.

Entonces la escena cambió. Con los datos frescos, los efectivos salieron a rastrear la zona y en pocas cuadras dieron con el primero: un adolescente de 17 años que caminaba por Tucumán al 400. Cuando lo requisaron, la prueba era irrefutable. Llevaba encima la billetera robada, el dinero, el documento de la víctima y una réplica de arma de juguete. También tenía un destornillador, otro elemento que refuerza el nivel de amenaza con el que actuaron.

Al mismo tiempo, a no mucha distancia, otro grupo policial detectó a un segundo sospechoso, en Mariano Moreno y las vías. Corría, intentando perderse.. La fuga duró poco: fue alcanzado y reducido en el lugar, al ser identificado detectaron que tenía 16 años.

Mientras tanto, el tercer integrante de la banda logró escapar y es intensamente buscado. Sin embargo, ya hay pistas firmes que podrían llevar a su identificación en las próximas horas.

Se le dió intervención a la Senaf por tratarse de menores de edad y fueron entregados a sus padres