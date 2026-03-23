Cayó otro integrante de Los Innombrables: será acusado por intento de homicidio

Un joven de 28 años se entregó en la Comisaría 4° de Cipolletti y quedó detenido por tentativa de homicidio. Es por la causa que investiga los violentos incidentes ocurridos en La Visera, donde un hincha de la historica barra "La 69" terminó gravemente herido tras una brutal pelea con integrantes de la facción más violenta de la barra de Cipo, Los Innombrables.

Se trata de Kevin Ariel Cárdenas, quien se presentó por sus propios medios cerca de las 22 horas ante la Policía, y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia. La causa, que tramita en la Fiscalía 6, busca esclarecer uno de los episodios más sangrientos registrados en los últimos tiempos en el entorno del fútbol local.

Pero este no es un hecho aislado. Por el contrario, su detención aparece como una pieza más dentro de un rompecabezas mucho más oscuro: la feroz interna que enfrenta a las facciones de la barra de Cipolletti y que explotó con una violencia pocas veces vista.

En ese contexto, todo se desató tras la reciente reaparición del líder de “Los Innombrables”, quien recuperó la libertad y, según las crónicas, esa misma noche volvió a meterse de lleno en la disputa.

Lejos de calmar las aguas, su regreso fue el detonante de una batalla campal contra el grupo rival, “La 69”, en la despedida del plantel que viajaba a la primera fecha del Torneo Federal A.

A partir de ahí, la escena fue caótica. Hubo corridas, piedrazos y ataques con armas blancas. En medio del descontrol, un hombre terminó apuñalado y en grave estado, lo que encendió todas las alarmas judiciales y derivó en la apertura de una causa por intento de homicidio.

La detención de Cárdenas suma una nueva ficha al rompecabezas. Durante los incidentes del jueves por la tarde noche, la Policía detuvo a Brian Matías Cauyumán y otros tres integrantes de la banda que se ubica en las gradas laterales de La Visera. Luego fueron acusado por "intimidación pública en concurso real con atentado contra la autoridad, siendo responsables a título de coautores"

Cárdenas se entregó tras sentirse rodeado y sin muchas posibilidades de mantenerse prófugo de la Justicia.

Tentativa de homicidio

Según la imputación fiscal, "alrededor de las 21:40 hubo un enfrentamiento entre aproximadamente 60 personas que estaban despidiendo al plantel de fútbol, en inmediaciones de la cancha, en el ingreso sobre calle O’Higgins al 180”.

Para la fiscalía, el imputado "atacó a la víctima por la espalda con un elemento cortopunzante”.

“Fue en ese contexto que le habría provocado lesiones que pusieron en riesgo su vida”, explicó la fiscalía.

La calificación legal por la cual la jueza de Garantías interviniente, sin oposición de la defensa penal pública, tuvo por formulados los cargos es la de autor de “tentativa de homicidio”.

Para evitar cualquier entorpecimiento a la investigación, la fiscal explicó que "necesitamos que las personas que han declarado y deberán hacerlo a lo largo de este proceso, lo hagan con la tranquilidad necesaria”. Por eso solicitó la prisión preventiva que la jueza de Garantías ordenó.

