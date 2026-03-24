Una escena tensa y cargada de nervios alertó al personal de la Comisaría 45° del barrio Anaí Mapu: una joven de 23 años llegó con la intención de levantar una denunciar por amenazas y terminó detenida cuando la Policía descubrió que llevaba una pistola 9 milímetros con la numeración limada escondida entre sus pertenencias.

La mujer se presentó en la Comisaría 45° con un relato inquietante. Hablaba de un entorno pesado, de conflictos, de amenazas dirigidas a su padre y de una pareja que ya está detenida por otros motivos. En ese contexto, deslizó un dato que encendió todas las alarmas: aseguró que ese hombre solía moverse con una mochila negra con tachas y que, dentro, llevaba un arma de fuego.

Pero lo que parecía una denuncia más, de esas que dejan al descubierto historias oscuras, empezó a torcerse en cuestión de segundos. Los policías, atentos a cada palabra, le pidieron que mostrara el contenido de la mochila que llevaba consigo. Y ahí todo cambió.

La joven empezó a ponerse nerviosa. Evitaba la mirada, dudaba, y de repente intentó irse. No fue una salida tranquila: quiso escapar de la situación de forma abrupta, como si supiera lo que estaba a punto de quedar al descubierto. Los efectivos reaccionaron rápido y lograron frenarla antes de que cruzara la puerta.

Lo que encontraron después fue contundente. Dentro de la mochila había una pistola calibre 9 milímetros, una Bersa, lista para ser usada. Pero lo más grave no era solo el arma: tenía la numeración de serie completamente limada. Un detalle que no pasa desapercibido y que suele estar ligado a armas que circulan en la ilegalidad más profunda, muchas veces vinculadas a hechos violentos.

El ambiente en la comisaría cambió por completo. De una posible víctima, la joven pasó a estar en el centro de la escena. Ya no era solo quien venía a denunciar, sino alguien que llevaba consigo un elemento peligroso, difícil de rastrear y con un trasfondo que ahora será clave para la investigación.

Mientras tanto, el Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para asegurar el arma y levantar rastros que puedan aportar información. Cada detalle cuenta: huellas, estado del arma, posibles coincidencias con otros hechos. Nada se deja librado al azar cuando aparece un arma en estas condiciones.

La Fiscalía tomó intervención inmediata y ordenó el inicio de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego. La joven ahora deberá dar explicaciones sobre cómo llegó esa pistola a sus manos y qué rol jugaba en ese entramado que apenas empieza a salir a la luz.