Tres adolescentes de apenas 14 y 15 años quedaron en el centro de un violento episodio ocurrido en Cipolletti, luego de que una mujer denunciara que ella y su hijo menor estaban siendo agredidos y amenazados. Cuando llegó la Policía, los efectivos encontraron a los tres menores de edad y secuestraron una réplica de arma de fuego, siete vainas servidas calibre 9 milímetros y otra vaina de escopeta.

La escena ocurrió durante la noche del lunes en calle Perito Moreno y comenzó con un llamado al 911 RN Emergencias. Del otro lado de la línea, una mujer alertó que tres varones estaban golpeando a su hijo y también la estaban agrediendo a ella. Pero la denuncia no hablaba solamente de la agresión física. Según manifestó la mujer, los adolescentes además los amenazaban con un arma de fuego. Una situación que elevó la gravedad del episodio.

Al arribar los uniformados de la Comisaría 4°, los tres señalados fueron identificados. Y allí apareció uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores: los protagonistas eran menores de entre 14 y 15 años. Pero todavía faltaba otro elemento. Durante el procedimiento, los policías encontraron una réplica de arma de fuego. No era un arma real, pero tenía la apariencia suficiente como para convertirse en un elemento de intimidación en una situación como la denunciada.

Y junto a la réplica apareció algo todavía más inquietante: siete vainas servidas calibre 9 milímetros y una vaina servida de escopeta. La aparición de esos elementos agregó una cuota de incertidumbre al episodio.

Para el secuestro de la réplica del arma fue convocado el Gabinete de Criminalística. Mientras tanto, los tres adolescentes fueron trasladados a la Comisaría 4°. Por tratarse de menores de edad, se dio intervención a SENAF, organismo que tomó conocimiento de la situación y participó del procedimiento. Luego de la revisión médica correspondiente, los adolescentes fueron entregados a sus progenitores.