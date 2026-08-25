La denuncia por un presunto abuso sexual agravado en Choele Choel ya tiene a dos hombres de 28 y 29 años detrás de las rejas. La Justicia dictó dos meses de prisión preventiva para ambos mientras la Fiscalía avanza con una investigación que, por decisión judicial, se mantiene bajo un fuerte manto de reserva para proteger a la víctima.

Los dos sospechosos habían sido detenidos la semana pasada durante una serie de allanamientos realizados en distintos domicilios de la localidad. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Brigada de Investigaciones y contaron con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Pero los allanamientos no fueron simplemente una formalidad. Los investigadores se llevaron elementos que ahora podrían convertirse en piezas importantes para reconstruir qué ocurrió. Entre lo secuestrado aparecen teléfonos celulares, prendas de vestir y un Renault Megane, que quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a distintas pericias.

Mientras tanto, los dos hombres permanecerán privados de su libertad durante los próximos dos meses por disposición judicial. Ese plazo le permitirá a la Fiscalía avanzar con las medidas pendientes y reunir mayor cantidad de evidencia antes de definir los próximos pasos procesales.

Sin embargo, hay un dato que marca el tono de la causa: la Justicia decidió restringir la difusión de información. Desde el Ministerio Público Fiscal se explicó que existe una orden judicial para no brindar mayores detalles, precisamente con el objetivo de proteger a la víctima y permitir que la investigación avance sin interferencias.

La medida también fue acordada con las defensas de los dos imputados. Por eso, por ahora, buena parte de lo ocurrido permanece bajo llave. Lo que sí está confirmado es que la investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía N° 2, mientras se desarrollan distintas medidas judiciales.

Por ahora, el expediente avanza en silencio. Y detrás de ese silencio hay una razón concreta: preservar a la víctima y evitar que una causa extremadamente delicada termine contaminada por versiones, rumores o información prematura.