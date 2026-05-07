Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron demorados durante la madrugada en Cipolletti después de intentar descartar una réplica de arma de fuego al advertir la presencia policial.

Todo ocurrió poco después de la medianoche sobre calle Esquiú, entre Esmeralda y Don Bosco. En medio de una recorrida policial, los uniformados detectaron a los dos jóvenes y observaron maniobras extrañas cuando intentaron identificarlos.

Según trascendió, apenas vieron el móvil policial de la Subcomisaría 79°, uno de los adolescentes se puso nervioso y lanzó un objeto al patio de una casa del barrio 432 viviendas. El movimiento no pasó desapercibido y los efectivos comenzaron un rastrillaje en el sector mientras retenían a los menores junto a la bicicleta en la que se desplazaban.

Minutos después apareció el elemento que habían intentado ocultar: una réplica de arma de fuego de aire comprimido color negro, con apariencia similar a una pistola real. Pero eso no fue todo. Durante la requisa, uno de los chicos llevaba entre sus prendas un elemento extensible con mango negro y punta de plomo, un objeto contundente que también terminó secuestrado.

La escena generó tensión en plena madrugada, sobre todo por la edad de los involucrados y por el tipo de elementos que llevaban mientras recorrían las calles de Cipolletti. Para los investigadores, el intento de descartar el arma fue una señal clara de que buscaban evitar quedar comprometidos frente al control policial.

La Fiscalía de turno tomó intervención inmediata y ordenó que trabajara Criminalística en el lugar para hacer pericias. Además, se dio aviso a SENAF debido a que ambos involucrados eran menores de edad. La bicicleta en la que circulaban también quedó bajo resguardo mientras avanzaban las actuaciones.

Después de varias horas dentro de la unidad policial, los adolescentes fueron entregados a sus familias cerca de las 2:35 de la madrugada.