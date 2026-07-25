El hielo y la falta de cadenas terminaron bloqueando la ruta

Un camión de gran porte protagonizó un despiste este sábado sobre la Ruta Nacional 237, a la altura de Collón Curá, y quedó atravesado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir completamente la circulación.

El incidente ocurrió en el kilómetro 1510, en un sector con abundante hielo. De acuerdo con la información difundida, el vehículo circulaba sin las cadenas colocadas, un elemento obligatorio para transitar por los caminos cordilleranos durante el invierno.

La situación impidió el paso de otros vehículos y generó demoras mientras se desarrollaban las tareas para liberar el camino.

La Ruta 237 volvió a habilitarse

Pasado el mediodía de este sábado, Vialidad Provincial informó que la circulación sobre la Ruta Nacional 237 quedó restablecida.

De todos modos, el organismo advirtió que el tránsito debe realizarse con precaución por la humedad sobre la calzada y la posible formación de hielo. Además, recordó que se mantiene la obligación de portar cadenas para quienes circulen por ese corredor.

Las autoridades remarcaron que las condiciones pueden cambiar rápidamente debido al temporal que afecta a la cordillera.

También hubo problemas en la Ruta 40

El despiste en la Ruta 237 no fue el único incidente de la jornada.

En distintos tramos de la Ruta Nacional 40 también se registraron inconvenientes con vehículos que quedaron detenidos o perdieron adherencia porque circulaban sin el equipamiento obligatorio para conducir sobre nieve y hielo.

Los episodios se produjeron en un contexto de bajas temperaturas, nevadas y sectores con hielo sobre la calzada, condiciones que continúan afectando la circulación en la región.

El equipamiento obligatorio que sigue siendo clave

Los organismos viales reiteraron que antes de viajar por rutas de montaña es necesario consultar el estado actualizado de los caminos y respetar las condiciones de circulación informadas para cada tramo.

También recordaron que la portación de cadenas continúa siendo obligatoria y que su utilización resulta indispensable cuando las condiciones del camino así lo requieren, especialmente en jornadas con nieve, hielo y temperaturas bajo cero.