Tragedia en la Ruta 237: murió una niña de 9 años tras el vuelco de una camioneta en el arroyo Limay Chico

Una menor de edad murió este viernes por la tarde como consecuencia de un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del arroyo Limay Chico, en un sector que durante la jornada presentó condiciones climáticas adversas.

El hecho se registró pasadas las 17, cuando una camioneta Renault Duster despistó por causas que aún son materia de investigación, protagonizó un vuelco y terminó cayendo al arroyo ubicado al costado de la ruta.

Como consecuencia del fuerte impacto, la menor perdió la vida en el lugar. En tanto, el resto de los ocupantes fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y posteriormente trasladado a un centro de salud de Bariloche para recibir atención médica.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y equipos de emergencia, que llevaron adelante las tareas de rescate y comenzaron con las pericias para establecer la mecánica del siniestro.

Si bien todavía no se determinaron las causas del despiste, el accidente ocurrió en una jornada marcada por condiciones meteorológicas desfavorables, con calzada mojada y sectores con presencia de aguanieve, factores que serán tenidos en cuenta en la investigación.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que el hecho ocurrió en la zona del arroyo Limay Chico y que no fue necesario interrumpir el tránsito sobre la Ruta Nacional 237. La circulación permaneció habilitada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las diligencias periciales.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima fatal ni la de las demás personas involucradas en el siniestro. La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el fatal desenlace.