El viernes hubo movimiento, pero el escenario cambió por completo

Después de varios días de espera, el paso internacional Pino Hachado fue habilitado el viernes y alrededor de 150 camiones pudieron cruzar hacia Chile. La apertura permitió reducir parcialmente la extensa fila de transporte pesado acumulada en Las Lajas, aunque la normalización nunca llegó a completarse.

Según informó el director de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara, una cantidad similar de vehículos también había logrado avanzar el día anterior para completar los trámites aduaneros en territorio chileno.

Aun así, mientras unos transportistas retomaban el viaje, otros seguían llegando a la localidad. Más de un centenar de camiones permanecían esperando su turno y se esperaba el arribo de nuevas unidades, impulsado además por el cierre del paso Cristo Redentor, que derivó gran parte del tránsito internacional hacia Pino Hachado.

Un operativo que este invierno mostró otra cara

La acumulación de camiones volvió a poner a prueba el operativo montado en Las Lajas, aunque este año con un escenario diferente al de temporadas anteriores.

Vergara destacó que las mejoras incorporadas en el predio de estacionamiento permitieron ordenar el movimiento de los transportistas. El espacio cuenta ahora con nueva cartelería, iluminación, baños químicos y un sistema de numeración que organiza la salida de los camiones cuando el paso es habilitado.

El trabajo conjunto entre Defensa Civil, la Policía de Neuquén y otros organismos provinciales permitió agilizar la logística en uno de los puntos más sensibles de la temporada invernal, donde las condiciones climáticas pueden modificar el panorama en cuestión de horas.

La nieve volvió a cambiar todo

Ese alivio duró poco. Durante la madrugada y la mañana de este sábado las nevadas volvieron a ganar intensidad en la cordillera y obligaron a modificar nuevamente la situación de los pasos internacionales.

Pino Hachado permanecía cerrado, mientras que el paso Cardenal Samoré también fue inhabilitado por pedido de la Coordinación de Chile debido a la acumulación de nieve sobre la calzada.

Equipos de Vialidad trabajaban en distintos sectores para despejar el camino y las autoridades informaron que se emitiría un nuevo parte oficial para evaluar si las condiciones permiten una reapertura.

Cómo están las rutas de Neuquén

El último informe de Vialidad Nacional mantiene la advertencia por lluvia, viento y nevadas en la cordillera neuquina y solicita circular con extrema precaución.

Las mayores complicaciones se registran sobre las rutas nacionales 40 y 237, donde continúa nevando en distintos tramos. Además, la portación de cadenas metálicas sigue siendo obligatoria para transitar por los sectores cordilleranos.

La situación cambia permanentemente según evoluciona el temporal, por lo que el estado de las rutas y de los pasos fronterizos puede modificarse a lo largo de la jornada.

Máxima atención en un tramo clave de la Ruta 237

Vialidad Nacional emitió una advertencia para quienes deban circular por la Ruta Nacional 237, entre Alicurá y Arroyo Limay Chico, donde la nieve acumulada sobre la calzada y las bajas temperaturas complican las condiciones de tránsito. En ese sector continúa nevando y el uso de cadenas metálicas es obligatorio.

El organismo pidió extremar las precauciones al volante, ya que el estado del camino puede cambiar rápidamente a medida que avanza el temporal. La presencia de nieve y hielo reduce la adherencia y exige una conducción mucho más cuidadosa.

Además, recomendó evitar los viajes durante la noche y la madrugada, cuando las condiciones suelen ser más adversas, y consultar el estado actualizado de las rutas a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier recorrido hacia la cordillera.

El rescate que dejó una advertencia

En medio de este escenario, Defensa Civil recordó el reciente rescate de turistas provenientes de Córdoba y Buenos Aires que intentaron circular por la Ruta Provincial 23, entre Pino Hachado y Villa Pehuenia, un camino que no estaba habilitado.

Los vehículos quedaron atrapados en la nieve y debieron ser asistidos durante un operativo nocturno del que participaron Defensa Civil, Bomberos y Gendarmería. Los ocupantes fueron trasladados a Las Lajas sin sufrir lesiones.

El episodio volvió a mostrar cómo las condiciones del invierno pueden cambiar rápidamente en la cordillera y por qué las autoridades insisten en consultar el estado de rutas y pasos fronterizos antes de emprender viaje, especialmente cuando hay alertas meteorológicas vigentes.