La tarde del miércoles se tornó agitada en la zona suroeste de la capital neuquina cuando la policía logró recuperar una motocicleta robada y detener a uno de los delincuentes. El hecho ocurrió cerca de las 17:50, cuando los efectivos observaron a dos hombres sobre una moto que coincidía con la descripción de un vehículo denunciado como sustraído.

Al ver a la policía, uno de los hombres no dudó y escapó trepando por los techos de las casas cercanas, mientras que el otro fue detenido en el lugar. Durante el intento de aprehensión, el sospechoso ofreció resistencia, y los oficiales debieron pedir refuerzos para trasladarlo con seguridad.

La moto recuperada por la policía neuquina.

El procedimiento se complicó aún más cuando algunos vecinos comenzaron a arrojar piedras y otros objetos hacia los uniformados. A pesar de la situación, la policía logró asegurar tanto la motocicleta como al hombre detenido.

Finalmente, el rodado fue secuestrado y el detenido trasladado a la comisaría, quedando a disposición de la Justicia. La búsqueda del segundo sospechoso continúa, mientras las autoridades revisan las imágenes y testimonios para dar con su paradero.