Una persecución digna de una película se desató el pasado domingo alrededor de las 18, cuando un motociclista logró escapar tras una frenética persecución por la Ruta 22, la Autovía Norte, la Ruta 67 y la Ruta 51, en dirección a Mari Menuco. En el transcurso de esta tensa persecución, dos efectivos policiales resultaron heridos.

Todo comenzó en Senillosa, donde el sujeto -que ya estaría identificado- emprendió la huida. Automovilistas que transitaban por la zona fueron testigos del intenso operativo, observando cómo un patrullero y al menos tres motocicletas policiales perseguían al delincuente, quien circulaba a gran velocidad y en varias ocasiones lo hacía en contramano, poniendo en riesgo la vida de otros conductores.

La persecución se extendió rápidamente más allá de Senillosa, abarcando rutas provinciales del ejido de Centenario. En la Ruta 51, un cabo de la Policía de la División Tránsito Rural y Turística de Senillosa, de 30 años, perdió el control de su motocicleta KTM 250, impactando contra la cartelería vial. El violento golpe dejó al oficial tendido en la banquina, donde fue asistido por sus compañeros y por personal del Hospital Natalio Burd, antes de ser trasladado en ambulancia a recibir atención médica.

Minutos antes, otro agente de 23 años, que circulaba a bordo de una motocicleta Honda Tornado 250 cc, sufrió una caída en la Ruta 67. También resultó con varios golpes y fue hospitalizado, aunque se aguardaba un parte médico.

A pesar de los esfuerzos por detener al fugitivo, este logró escapar, y las motocicletas policiales involucradas en el operativo fueron secuestradas por la División Tránsito Villa Obrera de Centenario. El comisario Héctor Váldez, a cargo de la división, estuvo presente en uno de los siniestros ocurridos durante la persecución, informó Centenario Digital.

Afortunadamente, los dos policías heridos se encuentran fuera de peligro. Se espera que las autoridades continúen con la investigación para dar con el paradero del motociclista que, por el momento, sigue prófugo.