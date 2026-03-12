Este miércoles por la tarde, una moto Voge 650DSX equipada para viajes largos fue robada en la calle Islas Malvinas, en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co. El hecho ocurrió alrededor de las 16 y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda de la esquina.

En las imágenes se observa a dos hombres merodeando la zona en otra moto, se puede ver en las imágenes que es un horario en el que circulan muchos vehículos.

Uno de los delincuentes, vestido con remera anaranjada, se baja del rodado menor y se acerca caminando a la moto que se encontraba estacionado en la vereda, mientras su cómplice hace de campana en la esquina. Minutos después, ambos se retiran, cada uno en su vehículo, con la moto recién sustraída.

La víctima pidió colaboración a los vecinos para localizar su moto, y finalmente, cerca de las 22.30, se confirmó que había sido recuperada, aunque no se detallaron las circunstancias del hallazgo.