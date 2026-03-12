¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
De la bronca al alivio

Las cámaras de seguridad grabaron el indignante momento en el que dos delincuentes roban una moto en Cutral Co

Uno de los motochorros se baja del rodado menor y se encarga de robar la moto. En la filmación se puede ver el momento exacto en el que huyen juntos.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 12:58
PUBLICIDAD

Este miércoles por la tarde, una moto Voge 650DSX equipada para viajes largos fue robada en la calle Islas Malvinas, en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co. El hecho ocurrió alrededor de las 16 y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda de la esquina.

En las imágenes se observa a dos hombres merodeando la zona en otra moto, se puede ver en las imágenes que es un horario en el que circulan muchos vehículos.

Uno de los delincuentes, vestido con remera anaranjada, se baja del rodado menor y se acerca caminando a la moto que se encontraba estacionado en la vereda, mientras su cómplice hace de campana en la esquina. Minutos después, ambos se retiran, cada uno en su vehículo, con la moto recién sustraída.

La víctima pidió colaboración a los vecinos para localizar su moto, y finalmente, cerca de las 22.30, se confirmó que había sido recuperada, aunque no se detallaron las circunstancias del hallazgo.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD