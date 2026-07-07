Dos causas, una misma imputada y un nuevo interrogante

El juicio por la muerte de Elizabeth "Ligi" Martínez tiene fecha prevista para comenzar entre el 3 y el 7 de agosto, pero la evolución médica de Claudia Soledad Silva volvió a instalar una duda que atraviesa ambas causas judiciales que enfrenta.

La joven permanece internada en el hospital Castro Rendón mientras se recupera de una cirugía de cadera que se complicó por una infección ósea. Esa situación no solo impacta sobre el proceso por el homicidio de la motociclista, sino también sobre el expediente que investiga las graves lesiones que sufrió su propio hijo en un choque ocurrido apenas días antes.

Durante una audiencia realizada este jueves, la defensa planteó que el estado de salud de Silva le impide mantener reuniones para preparar el juicio y realizar una pericia psicológica. El juez Luis Georgeti rechazó ese pedido y mantuvo los plazos fijados para la causa.

El antecedente que volvió a cobrar relevancia

La internación de Silva reavivó el recuerdo del primer siniestro que protagonizó sobre Ruta 7, a la altura del ex peaje de Centenario.

De acuerdo con la investigación fiscal, la joven conducía un Volkswagen Vento a 122 km/h en un sector donde la velocidad máxima permitida era de 60. Además, lo hacía sin licencia de conducir, bajo los efectos del alcohol y con su hijo, de un año y dos meses, sentado en una butaca infantil que no estaba correctamente asegurada.

El auto recorrió decenas de metros fuera de control hasta impactar contra un poste de alumbrado.

Como consecuencia del vuelco, Silva sufrió múltiples fracturas y politraumatismos. Su bebé también resultó gravemente herido, con traumatismo de cráneo, fracturas y otras lesiones que motivaron una investigación penal.

Días después ocurrió la tragedia que conmocionó a Centenario

Apenas unos días después de aquel vuelco, el 1 de agosto de 2025, Silva volvió a quedar involucrada en otro hecho vial, esta vez con consecuencias irreversibles.

Según la acusación fiscal, circulaba por Ruta 7 cuando atropelló a la motociclista Elizabeth Martínez, quien regresaba luego de dejar a su hijo en la escuela.

La investigación sostiene que la conductora manejaba a una velocidad superior a la permitida, no tenía licencia de conducir, cruzó un semáforo en rojo y, tras el impacto, se fue del lugar sin asistir a la víctima, que murió en el acto.

La fiscal Guadalupe Inaudi calificó el hecho como homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de prisión efectiva.

La acusación también incorporó otro elemento: una pericia determinó que el sistema de frenos del vehículo presentaba cortes compatibles con una herramienta hallada junto al automóvil, daños que, según la investigación, fueron realizados después del choque.

La intención de unificar los procesos

Durante la audiencia realizada esta semana, tanto la defensa como la fiscalía coincidieron en que existe la posibilidad de tramitar conjuntamente el juicio por la muerte de Elizabeth Martínez y el expediente por las lesiones sufridas por el bebé, debido a que ambas causas comparten parte de la prueba producida.

Sin embargo, esa alternativa dependerá de la recuperación médica de la imputada.

Mientras tanto, el juicio por la muerte de la motociclista continúa programado para la primera semana de agosto, aunque la prolongada internación de Silva volvió a instalar incertidumbre sobre el desarrollo de un proceso esperado desde hace meses por la familia de la víctima y por una comunidad que todavía recuerda el impacto que provocó el caso.

De la "pena natural" a una nueva acusación

El expediente por las lesiones del bebé había sido cerrado inicialmente mediante la aplicación del criterio de pena natural, una figura prevista para casos en los que el daño sufrido por la persona imputada vuelve innecesaria una sanción penal.

Pero esa decisión cambió después del choque fatal en el que murió Elizabeth Martínez.

Tras ese nuevo hecho, el Ministerio Público Fiscal dejó sin efecto el criterio aplicado anteriormente y reactivó la investigación por las lesiones que sufrió el niño, por lo que Silva hoy enfrenta dos procesos judiciales cuyo avance depende, en parte, de su evolución clínica.