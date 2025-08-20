Detuvieron a la mujer que atropelló y asesinó a Elizabeth Martínez, en Centenario: qué dijo la Justicia

La mujer que atropelló y mató a Elizabeth Martínez (la trabajadora de 53 años que perdió la vida el 1 de agosto en la Ruta 7, frente al cementerio local) fue detenida en Cipolletti, y será trasladada a esta provincia para cumplir arresto domiciliario.

La detención estuvo en manos de la división policial de tránsito de Centenario, luego de los acontecimientos del fin de semana. Es que la infractora reapareció generando disturbios en un control policial durante el fin de semana. Estaba como acompañante de un hombre que dio positivo en una prueba de alcoholemia.

Cabe recordar que la ahora detenida cruzó en rojo, atropelló y huyó del lugar sin asistir a Martínez, que circulaba en moto con semáforo habilitado sobre la Ruta 7. La infractora manejaba un Volkswagen Vento. Elizabeth, en tanto, murió en el acto. Lo ocurrido generó indignación en la ciudad.

Las razones de la detención

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi ordenó la detención de la mujer, que ya había sido acusada por la muerte Martínez, a quien atropelló luego de cruzar un semáforo en rojo.

Inaudi resolvió detenerla tras evaluar que, con el avance de la investigación y tras la formulación de cargos, hay nueva evidencia que "incrementa los riesgos procesales" en torno al caso, por lo que consideró como "necesaria" su detención.

Una de las imágenes del choque ocurrido el 1 de agosto

Hasta la tarde de este miércoles, la mujer estaba detenida en Cipolletti. y la fiscal del caso inició el proceso de extradición hacia Neuquén, que tiene un plazo máximo previsto de 10 días.

Acusada por conducción imprudente y antirreglamentaria

El pasado 2 de agosto, la fiscalía le formuló cargos por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por darse a la fuga y no intentar socorrer a la víctima, por conducir sin estar habilitada por autoridad competente, por violar la señalización del semáforo y por hacerlo con culpa temeraria, en calidad de autora.

Manejaba sin estar habilitada, chocó, mató y escapó

De acuerdo a la investigación preliminar que viene llevando adelante el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén, el hecho ocurrió el 1 de agosto, cerca de las 8 de la mañana, el cruce de la Ruta provincial 7 y la calle 5, a la altura del cementerio de Centenario.

La imputada, cruzó un semáforo en rojo en un Volkswagen Vento mientras circulaba por la ruta, y terminó chocando a Elizabeth Martínez, quien manejaba una moto Mondial 110 y cruzó la ruta con la luz verde del semáforo. Por ese choque, la motociclista falleció en el lugar.

La acusada no estaba habilitada para conducir y, tras el choque, se escapó sin asistir a la víctima. Horas después, se presentó en la sede policial.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos, el pedido de medidas cautelares (comparendos semanales), y estableció el plazo de investigación en cuatro meses.