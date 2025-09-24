Seguirá presa la joven que atropelló y mató a Elizabeth Martínez en Ruta 7

La joven acusada de atropellar y matar a Elizabeth Martínez en la Ruta 7 el pasado 1 de agosto, Claudia Soledad Silva, continuará detenida mientras avanza la investigación en su contra. Así lo confirmaron desde el Poder Judicial neuquino, al indicar que permanece alojada en una Unidad de Detención de la capital provincial.

Silva, de 24 años, había sido imputada en agosto y se le dictó una prisión preventiva por cuatro meses. Desde entonces, su defensa no solicitó la revisión de las medidas cautelares impuestas, por lo que, salvo que haya cambios, seguirá privada de su libertad hasta diciembre.

El hecho

El trágico siniestro ocurrió en la mañana del 1 de agosto, cerca de las 8, cuando la víctima, Elizabeth Martínez, circulaba en moto tras haber dejado a su hijo en la escuela. En esas circunstancias fue embestida por un Volkswagen Vento gris conducido por Silva, quien, según la acusación, manejaba a alta velocidad, sin licencia habilitante y cruzando un semáforo en rojo.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, reformuló recientemente la imputación contra Silva y agravó los cargos al considerar que no se trató de una simple imprudencia. Sostuvo que la acusada asumió el riesgo de causar la muerte, por lo que le endilgó dolo eventual.

Pruebas clave

Entre las pruebas que complican a Silva figura un relevamiento de cámaras de seguridad que habría determinado que pasaron 12 segundos desde que el semáforo cambió a amarillo hasta el momento del impacto, lo que a criterio de la fiscalía descarta una maniobra accidental.

Además, peritajes al vehículo revelaron cortes intencionales en el sistema de frenos, compatibles con un cuchillo que fue hallado dentro del auto. Esta evidencia refuerza la hipótesis de que la acusada podría haber manipulado el vehículo deliberadamente, aunque esa línea aún se encuentra en etapa de análisis.

Tras el hecho, Silva no se detuvo a asistir a la víctima y se dio a la fuga, presentándose recién horas más tarde en la Comisaría 5 de Centenario.

La investigación continúa y la prisión preventiva seguirá vigente mientras se recolectan más pruebas y se define si la causa irá a juicio.