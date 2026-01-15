Un jardín de infantes de la provincia de Santa Fe fue clausurado por las autoridades tras la presentación de una denuncia penal por presunto maltrato infantil. La medida se tomó luego de que circulara en redes sociales un video grabado dentro de la institución, que generó preocupación en la comunidad educativa y en las familias.

El establecimiento afectado es el jardín maternal “Manitos a la Obra”, ubicado en la ciudad de Villa Constitución, en el sur santafesino.

Videos y audios que activaron la investigación

El material audiovisual aportado a la denuncia incluye audios y videos registrados dentro del jardín, en los que se observa a maestras interactuando de manera violenta con menores de edad.

En una de las grabaciones se escucha a una docente decir: “A ver si hacemos caso niñita”, mientras toma con fuerza del brazo a una niña, que comienza a llorar de inmediato. Según consta en la denuncia, las imágenes muestran maltratos físicos y tratos humillantes hacia los niños y niñas.

Medida preventiva y rol de la fiscalía

La clausura inmediata del jardín maternal tuvo como objetivo principal resguardar la integridad de los menores y evitar que continúen expuestos a situaciones de violencia física o psicológica.

Todo el material audiovisual se encuentra actualmente a disposición de la fiscalía interviniente, que analiza las pruebas para determinar las responsabilidades penales de las personas a cargo del cuidado de los niños en la institución.

Qué se investiga y próximos pasos

La investigación busca establecer:

Si existieron maltratos sistemáticos dentro del jardín.

El grado de responsabilidad de las maestras involucradas .

Si hubo fallas en los controles o en la supervisión del establecimiento.

Mientras avanza la causa judicial, el jardín permanecerá clausurado y bajo evaluación de los organismos competentes de la provincia de Santa Fe.​​​​​​