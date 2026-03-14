La noche del viernes fue agitada para los bomberos de Rincón de los Sauces. Mientras trabajaban para controlar un incendio de pastizales en la zona del aeroparque, debieron interrumpir el operativo y acudir rápidamente a un accidente de tránsito ocurrido en el sector del cañadón. Ambos episodios se registraron con pocos minutos de diferencia y movilizaron a varias dotaciones.

La moto chocó de atrás a un auto

Cerca de las 21 llegó el aviso de un accidente de tránsito en la intersección de las calles Córdoba y Río Colorado, en el sector del cañadón. Una dotación de bomberos, a cargo de la sargento García, se dirigió al lugar para asistir en la emergencia.

Al arribar, el personal constató que una motocicleta había colisionado desde atrás contra un automóvil. Tras el impacto, el conductor del rodado menor quedó tendido sobre la calzada, por lo que los bomberos intervinieron de inmediato para asistirlo y resguardar la zona.

El motociclista presentaba fuertes dolores en uno de sus brazos y en la cadera, por lo que fue inmovilizado mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia. Minutos después, personal sanitario lo trasladó al hospital para una evaluación médica más completa. La conductora del auto, en tanto, fue revisada en el lugar y manifestó no tener lesiones.

Una vez controlada la situación y sin riesgos en la zona, los bomberos finalizaron la intervención y regresaron al operativo que habían dejado momentáneamente para asistir el siniestro vial.

Incendio de pastizales

Todo había comenzado poco después de las 20, cuando los bomberos recibieron una alerta por un incendio de pastizales en la zona del aeroparque de la ciudad.

Tres dotaciones, encabezadas por el jefe del Cuerpo Activo, sargento Ricardo Reyes, acudieron al lugar y constataron que el fuego avanzaba sobre un sector de vegetación ubicado detrás del octógono de YPF.

Para evaluar el alcance del foco ígneo, los equipos ingresaron por la parte posterior de la planta cloacal mientras se realizaba un relevamiento aéreo con drones de la Brigada VANT. Desde el aire se confirmó que el incendio se encontraba en una isla de pastizales y que no existía riesgo de que las llamas se propagaran hacia otros sectores.

En el operativo también participaron efectivos policiales, personal de logística de YPF y Defensa Civil, quienes colaboraron con las tareas en el lugar mientras los bomberos trabajaban para controlar el fuego. La intervención se extendió durante la noche hasta lograr contener la situación.