Un operativo de control realizado en distintos sectores de Centenario terminó con seis jóvenes demorados por diferentes incidentes registrados durante los procedimientos. Los casos incluyeron disturbios en un sector peatonal, la denuncia de una bicicleta robada y el intento de una motocicleta por evitar un control.

Las tareas se desarrollaron con personal de la Comisaría 52 junto a efectivos de la División Metropolitana, quienes realizaron controles de identificación de personas y vehículos en varios puntos de la ciudad. Durante el despliegue, seis jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial por diferentes motivos vinculados a alteraciones del orden y presuntos hechos delictivos.

Dos jóvenes fueron demorados tras disturbios en un sector peatonal

Uno de los episodios ocurrió en una zona de peatonales, donde efectivos que recorrían el área intervinieron ante una situación de disturbios. En ese momento demoraron a dos hombres. Según informaron fuentes policiales, uno de ellos arrojó un cuchillo al suelo cuando los efectivos intentaban identificarlo. El otro joven habría intentado entorpecer la intervención de los uniformados.

Una denuncia por una bicicleta robada derivó en dos interceptados

Otro procedimiento se inició tras la denuncia de la sustracción de una bicicleta. Poco después del aviso, dos hombres fueron interceptados a pocos metros del lugar señalado. Los efectivos los demoraron para realizar la verificación de identidad y avanzar con las averiguaciones sobre el hecho denunciado. Los dos jóvenes también fueron llevados a la comisaría mientras se desarrollan las actuaciones para determinar su vinculación con el caso.

Una motocicleta intentó evadir un control y terminó demorada

El tercer episodio ocurrió durante un control vehicular cuando una motocicleta intentó esquivar el operativo policial. Tras ser interceptado, los efectivos constataron que el conductor no tenía la documentación obligatoria para circular. Por esa situación se labró el acta correspondiente. Además, tanto el conductor como su acompañante fueron demorados por resistencia a la autoridad.

Los seis jóvenes quedaron demorados en la dependencia policial mientras se completaban las actuaciones y verificaciones correspondientes. El operativo formó parte de los controles preventivos que se realizan en distintos sectores de la ciudad para detectar situaciones irregulares y responder ante denuncias recientes.