Un robo a mano armada ocurrido este jueves en la esquina de Buta Ranquil y 13 de Diciembre de la ciudad de Cutral Co, terminó con un hombre herido y la rápida detención del delincuente por parte de la policía, tras una persecución que culminó cuando el sospechoso perdió el control de la motocicleta que había robado.

El hecho comenzó cuando un hombre abordó a un motociclista con un arma de fuego con la intención de robarle el rodado. Durante el intento de asalto, el ladrón efectuó varios disparos, y uno de ellos impactó en un dedo del pie de la víctima. Inmediatamente después, emprendió la fuga hacia el sur por 13 de Diciembre.

La policía recibió aviso del incidente y desplegó un operativo cerrojo para localizar al sospechoso. En medio de la huida, el ladrón perdió el control de la motocicleta al intentar doblar por Buta Ranquil y quedó tendido sobre la acera. Los efectivos que lo seguían lograron detenerlo de manera inmediata.

Tras la detención, los agentes incautaron el arma de fuego utilizada en el robo y realizaron las pericias correspondientes. El delincuente fue trasladado en un móvil policial y quedó a disposición de la justicia. La víctima recibió atención en el lugar y no se registraron más heridos.

El rápido accionar policial permitió que el autor del robo fuera demorado sin mayores incidentes, y ahora enfrentará cargos por robo a mano armada y lesiones.