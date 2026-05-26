Comenzó el juicio por jurado por el asesinato de Corina Mena: celos y control, los desencadenantes

Comenzó el juicio por jurado a J.O.L. por el femicidio de Corina Mabel Mena y por las lesiones provocadas a M.D.G.T., el 7 de junio de 2025 en Junín de los Andes.

El debate será ante un jurado popular integrado por doce personas y será dirigido por el juez técnico Juan Pablo Balderrama. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora.



El violento hecho ocurrió cerca de las 6:40, en una vivienda ubicada en el barrio Los Pobladores de Junín de los Andes. Todo comenzó durante una discusión vinculada a celos, según la teoría del caso.

La investigación sostiene que el acusado atacó primero con un cuchillo a otra joven, identificada como M.D.G.T., quien sufrió heridas que le demandó aproximadamente 25 días de recuperación.

Luego, cuando Corina Mabel Mena le recriminó la agresión, la atacó con una puñalada en el tórax que le perforó el corazón y le causó la muerte por una lesión cardíaca perforante y hemotórax.

Un círculo de violencia de género

La fiscalía sostiene que el acusado mantenía con la víctima una relación de pareja atravesada por episodios de violencia psicológica y que el crimen fue cometido mediando violencia de género.



Según planteó Ávila en su alegato de apertura ante el jurado popular, la fiscalía buscará demostrar que el acusado actuó motivado por “celos y control”. El fiscal jefe precisó que el imputado ejercía “conductas de control” sobre la víctima y que la relación estaba atravesada por situaciones de violencia psicológica.

El acusado organizó su escape

El fiscal también afirmó que, tras el ataque, J.O.L. huyó del lugar y organizó su escape: guardó el arma utilizada, preparó una mochila y coordinó telefónicamente su traslado hacia una zona rural cercana a Junín de los Andes. Para la acusación, esa conducta demuestra que comprendía la criminalidad de sus actos y que actuó con plena conciencia.



Durante el juicio, la fiscalía prevé presentar testimonios de familiares, amistades y profesionales que intervinieron en el caso, además de pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas, registros fílmicos y el testimonio de M.D.G.T., quien sobrevivió al ataque.



El juicio está previsto hasta el viernes 30 de mayo, aunque podría extenderse a una jornada adicional destinada a los alegatos finales y la deliberación del jurado popular.

