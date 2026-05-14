En una audiencia realizada en San Martín de los Andes quedó conformado el jurado popular que participará del juicio contra J.O.L., imputado por el femicidio de Corina Mabel Mena y por las lesiones causadas a M.D.G.T. durante un episodio ocurrido en Junín de los Andes en junio de 2025.

El rechazo al pedido de la defensa del acusado

La audiencia fue encabezada por el juez de garantías Juan Pablo Balderrama y contó con la participación del fiscal jefe Gastón Ávila y la funcionaria judicial Lucila Maggiora. Durante la jornada, la defensa del acusado solicitó que el tribunal estuviera integrado obligatoriamente por al menos tres mujeres y tres hombres pertenecientes a la comunidad mapuche, en línea con el origen cultural del imputado.

El planteo fue rechazado por el magistrado, quien coincidió con la postura sostenida por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Balderrama explicó que la legislación vigente no establece como requisito que las personas integrantes del jurado pertenezcan a pueblos originarios, sino que tengan conocimiento sobre sus costumbres y pautas culturales.

Según indicó el juez, el artículo 109 del Código Procesal remite a convenios internacionales que exigen comprensión de la cultura de los pueblos originarios por parte de quienes juzgan, aunque sin imponer una pertenencia étnica específica.

Corina Mena, junto a sus compañeras en la institución educativa donde se desempañaba - Foto: Archivo

El tribunal estará integrado por 12 jurados titulares

Tras las entrevistas realizadas a las personas convocadas, el juez concluyó que existía conocimiento suficiente sobre la cultura mapuche entre quienes conformarán el jurado popular. En ese marco, sostuvo que el tribunal reunía criterios de pluralidad y diversidad sin necesidad de aplicar un cupo rígido.

El fiscal jefe Gastón Ávila remarcó además que en antecedentes de audiencias similares nunca se había exigido una integración exacta de integrantes de comunidades originarias, sino garantizar comprensión cultural respecto del contexto del imputado.

El juicio se desarrollará ante un jurado popular compuesto por 12 integrantes titulares, respetando la paridad de género prevista por la normativa neuquina.

La acusación fiscal por el femicidio ocurrido en Junín de los Andes

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 7 de junio de 2025 alrededor de las 6:40 en una vivienda del barrio Los Pobladores, en Junín de los Andes.

La investigación sostiene que, tras una discusión vinculada a celos, el imputado atacó con un cuchillo a M.D.G.T. y luego hirió a Corina Mabel Mena con una puñalada en el tórax que le perforó el corazón. La víctima murió como consecuencia de una lesión cardíaca perforante y un hemotórax.

Por el caso, J.O.L. llegará a juicio acusado por homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género —figura contemplada como femicidio— en concurso real con lesiones leves.