"Llevaba 13 años sin presentar a una pareja y terminó siendo su asesino": la familia de Corina Mena exige justicia

A un mes del brutal femicidio de Corina Mabel Mena, la comunidad de Junín de los Andes aún no encuentra consuelo. Tampoco lo hace su familia, que sigue reclamando justicia ante la falta de avances concretos en la causa judicial. En diálogo con AM550, Osvaldo Mena, hermano de la víctima, rompió el silencio para compartir el dolor que atraviesan desde aquel 7 de junio, cuando Corina fue asesinada a puñaladas por su pareja Jorge Lincoln.

“Nos lastimó mucho como familia. A mí como hermano, a mis hermanas, a su hija, y a mi madre, que hoy está criando a dos nietitas sin madre. Es un dolor inmenso”, expresó Osvaldo, con la voz quebrada.

Una tragedia anunciada que nadie supo ver

Corina, portera de la Escuela Primaria N.º 344, no había presentado denuncias previas por violencia de género. Sin embargo, su familia hoy reconoce que había señales que podrían haber anticipado el horror. “Mi hermana no llegó a decirnos que era una relación violenta, pero se la notaba algo sumisa, distinta. No era la Mabel alegre que conocíamos”, lamentó Osvaldo.

Lo que más duele en la familia Mena es que Lincoln fue presentado apenas días antes del crimen. “Después de 13 años sin presentar a nadie, el 25 de mayo lo trajo a casa como su pareja. A los pocos días le quitó la vida. Fue la última persona que nos presentó como alguien importante. Nadie imaginó que sería su asesino”, relató con bronca y tristeza.

La causa judicial: demoras e incertidumbre

El acusado, Jorge Lincoln, oriundo del paraje Las Coloradas, fue detenido pocas horas después del hecho, y permanece con prisión preventiva. Sin embargo, según denuncian desde la familia, la audiencia de formulación de cargos aún no se realizó. “Nos habían dicho que tenía pruebas suficientes para una domiciliaria, pero incluso eso le fue negado. Nosotros lo que queremos es que cumpla condena en prisión. Que todo el país sepa quién es este hombre que nos quitó a Mabel”, expresó Osvaldo.

Además del femicidio, la causa también investiga un intento de homicidio, ya que Lincoln atacó a un amigo de Corina que se encontraba con ella esa madrugada. “Aún quedan cuatro meses de investigación, según nos dijo nuestra abogada. Pero sentimos que todo va demasiado lento. La Justicia no debería tener pausas en un caso así”, sostuvo.

Una herida abierta que no cicatriza

La voz de Osvaldo es la de una familia devastada. “No hay pastilla, no hay té que nos quite este dolor. Nos arrebataron a mi hermanita menor. Era la alegría de la familia, y ahora todo es tristeza y silencio”, dijo.

Mientras tanto, su madre, con una entereza admirable, se hizo cargo de sus dos nietas pequeñas, que quedaron sin madre. “Ella está fuerte por las nenas, pero todos sabemos lo rota que está por dentro. A veces nos preguntamos cómo vamos a seguir. Y la única respuesta que encontramos es el reclamo de justicia. Por Mabel, por sus hijas, por todas”, cerró.