Un comerciante mató a un ladrón de 16 años durante un robo

Un comerciante mató a un adolescente de 16 años e hirió a otro de 15 durante un intento de robo de su camioneta ocurrido este domingo a la madrugada en la ciudad de Mar del Plata. El episodio se registró alrededor de las 4:30 sobre la avenida Champagnat al 3500, en el barrio Regional.

Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba dentro de su vehículo cuando un grupo de al menos seis delincuentes llegó hasta el lugar. El comerciante habría estado allí para vigilar la zona, luego de haber sufrido un robo durante el día anterior.

En medio del intento de asalto, uno de los adolescentes se acercó hasta la camioneta y comenzó a forcejear con el hombre. El comerciante logró salir del vehículo con un arma y efectuó siete disparos.

Como consecuencia del tiroteo, el joven de 16 años murió en el lugar. Otro adolescente, de 15, que se encontraba algunos metros más atrás junto con otros integrantes del grupo, también fue alcanzado por los disparos.

El adolescente herido debió ser trasladado para recibir atención médica y sufrió la amputación de tres dedos.

Tras el episodio, el comerciante quedó aprehendido y deberá presentarse ante la Justicia para brindar su versión sobre lo ocurrido y explicar las circunstancias en las que efectuó los disparos.

En paralelo, efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron el arma utilizada por el hombre y recolectaron otros elementos considerados relevantes para la investigación.

La Policía Científica también intervino en el lugar para realizar las pericias destinadas a reconstruir la secuencia del enfrentamiento y determinar cómo se produjeron los disparos.