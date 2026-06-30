Un comerciante de Villa La Angostura denunció haber sido víctima de una sofisticada maniobra de ciberestafa que le ocasionó un perjuicio económico millonario. Los delincuentes lograron vaciar fondos destinados al pago de sueldos, aguinaldos y un tratamiento médico, además de gestionar un crédito bancario por 25 millones de pesos sin su autorización.

El caso es investigado por la Fiscalía, personal especializado en delitos informáticos de la Policía del Neuquén y el área de fraude de la entidad bancaria involucrada. El número que habría llamado para estafarlos es 2992805091374.

Según relató la víctima a La Angostura Digital, todo comenzó con una compra de mercadería por 44 mil pesos realizada por un supuesto cliente, quien solicitó el alias para efectuar el pago mediante una billetera virtual.

Poco después volvió a comunicarse para asegurar que, por un error, había transferido un préstamo de 4,4 millones de pesos y envió un comprobante aparentemente emitido por un banco.

El engaño continuó con más mentiras

Minutos más tarde, una mujer que dijo ser empleada de Mercado Pago se contactó con el comerciante para ofrecer asistencia y revertir el supuesto error. La conversación resultó creíble porque la estafadora manejaba datos precisos sobre las cuentas bancarias y la actividad comercial de la víctima, información que, según los investigadores, suele obtenerse mediante tareas previas de recopilación de datos públicos.

Durante esa comunicación enviaron un enlace para visualizar el supuesto comprobante. Al abrirlo, se instaló en el teléfono un software malicioso que permitió a los delincuentes tomar el control remoto del dispositivo.

De acuerdo con la investigación, este tipo de herramientas posibilita acceder a información sensible y operar cuentas bancarias sin que el usuario lo advierta.

En ese momento convencieron a la mujer de devolver la supuesta transferencia de más de 4 millones, esto debía hacerlo en transferencias de 2 millones cada una.

La deuda millonaria que afrontan los comerciantes

Las víctimas entendieron que estaban siendo estafadas cuando notaron que no tenían dinero en su cuenta. En el instante en el que el comerciante llamó al número que los había contactado inicialmente, atendió uno de los estafadores e intentó convencerlo de no denunciar.

Tras la denuncia, la respuesta del Banco Francés fue que le habían vaciado la cuenta donde tenian sueldos, aguinaldos y el dinero para la compra de un medicamento de un tratamiento oncológico.

Con ese acceso, los estafadores realizaron transferencias, vaciaron las cuentas del comerciante y tramitaron un préstamo por 25 millones de pesos. Esa deuda permanece activa aunque fue tomada por los delincuentes.

Actualmente los comerciantes buscan alertar a los vecinos por esta modalidad, mientras intentan que la Fiscalìa envíe toda la información al banco para que ese préstamo no les sea cobrado.