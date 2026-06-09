Una compra con una tarjeta de crédito trucha, desencadenó una investigación y un allanamiento en el barrio Muten de la capital neuquina. En una vivienda encontraron un botín de productos, posiblemente adquiridos de forma ilegal, y gramos de cocaína.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones. La investigación se inició a partir de la denuncia de la damnificada, quien detectó movimientos irregulares en su tarjeta de crédito utilizados en perfumerías y otros locales comerciales sin su consentimiento.

Siguieron el rastro de consumos no autorizados con una tarjeta robada y dieron con la responsable.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y diversas tareas de campo, los investigadores lograron reconstruir el circuito de las compras. Con esos elementos se identificó a la presunta autora de las maniobras, lo que permitió avanzar con la solicitud judicial del allanamiento.

Durante el procedimiento secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos se incautaron prendas de vestir, calzado, bolsas de comercios, tickets de compra, un teléfono celular y otros objetos vinculados a la investigación, además de un automóvil Fiat Mobi blanco presuntamente utilizado en los hechos.

Durante el operativo también encontraron sustancias prohibidas, que más tarde confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

En el marco de la diligencia, personal interviniente detectó de manera circunstancial la presencia de sustancias presuntamente prohibidas. Tras la intervención de la División Antinarcóticos, las pruebas de campo arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 2,85 gramos. La sustancia fue secuestrada y uno de los moradores del inmueble fue notificado por infracción a la Ley 23.737.

La causa continúa bajo investigación judicial con el análisis de los elementos incautados. No se descartan nuevas medidas a partir del avance de las pericias y la incorporación de nuevas pruebas al expediente.

