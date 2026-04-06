El próximo 28, 29 y 30 de abril se desarrollará en la ciudad de Zapala el juicio por jurados contra Pedro Cides, imputado por el asesinato de Franco Ramírez ocurrido en Loncopué.

La causa fue recalificada como homicidio agravado por alevosía, una de las figuras más graves del Código Penal argentino, que prevé como única pena la prisión perpetua.

Doce ciudadanos integrarán el jurado popular que deberá determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.

“Fue un ataque a traición”

Según la investigación judicial, el crimen ocurrió en un contexto de reunión entre conocidos.

Sebastián Ramírez, hermano de la víctima, aseguró que las pruebas reunidas —incluyendo informes forenses, estudios toxicológicos y testimonios— permitieron reconstruir lo sucedido con precisión.

Crimen a traición: arranca el juicio por el asesinato de Franco Ramírez

“Todo coincide en lo mismo: fue un ataque a traición, con mi hermano desprevenido”, señaló.

De acuerdo a la acusación, Pedro Cides habría extraído un cuchillo oculto y apuñalado a Franco Ramírez directamente en el corazón, con intención de darle muerte.

Expectativa de prisión perpetua

El proceso se realizará bajo la modalidad de jurado popular, mecanismo vigente en la provincia de Neuquén para delitos graves.

El jurado deberá definir si se configura el agravante de alevosía, lo que implicaría automáticamente la pena de prisión perpetua en caso de condena.

“La única condena posible por este delito es la perpetua, y es lo que esperamos”, expresó Sebastián Ramírez.

Sin señales de arrepentimiento

A días del inicio del juicio, la familia de la víctima se prepara para atravesar el proceso judicial.

“Va a ser muy duro, sobre todo para mi mamá. Se van a escuchar cosas muy fuertes”, anticipó el hermano de la víctima.

Además, indicó que hasta el momento no hubo manifestaciones de arrepentimiento por parte del acusado.

Convocatoria a la comunidad

Desde el entorno de Franco Ramírez convocaron a la comunidad a acompañar el juicio.

El lugar donde se desarrollará el proceso será confirmado en los próximos días por la Justicia, aunque se prevé un espacio amplio en Zapala debido al interés público del caso.

Un caso de alto impacto regional

Por sus características y la figura penal aplicada, el juicio se perfila como uno de los más relevantes en la región en los últimos años.

La intervención de un jurado popular en un caso de homicidio agravado por alevosía coloca el foco en el sistema judicial neuquino y en la participación ciudadana en la administración de justicia.