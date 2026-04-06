En medio de la causa por el femicidio de Silvia Cabañares, el acusado por su participación necesaria volvió a quedar en el centro de la escena: este lunes admitió su responsabilidad por la tenencia ilegal de armas de guerra encontradas en su vivienda, y ahora la Justicia deberá definir qué pena le corresponde.

El reconocimiento se produjo durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, donde se dio inicio al juicio en este expediente paralelo. Allí, el imputado aceptó los cargos por haber tenido en su poder armamento sin autorización legal, un punto que suma peso en el entramado judicial que lo rodea.

Según la investigación, el hallazgo se produjo el 24 de abril de 2025 durante un allanamiento en su domicilio de Las Perlas. En ese procedimiento, los investigadores encontraron dos armas escondidas en un ropero: una escopeta calibre 12 marca Invicta y un revólver calibre 38 Special, ambas en condiciones de ser utilizadas.

En ese contexto, la Fiscalía sostuvo que el acusado no contaba con ningún tipo de habilitación para la tenencia de ese armamento, lo que encuadra en el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, previsto en el Código Penal. La acusación ya había sido formulada meses atrás, en septiembre, y ahora quedó consolidada con la admisión de responsabilidad.

Además, el juicio se desarrolla bajo la modalidad de juez unipersonal, ya que la pena en expectativa para este tipo de delito es de cumplimiento condicional. Esto significa que, más allá de la gravedad del contexto, el acusado no enfrenta una condena de prisión efectiva por este hecho puntual.

Finalmente, la causa entra en su tramo decisivo. Con la responsabilidad ya reconocida, el próximo paso será la audiencia donde se discutirá la pena a imponer. Mientras tanto, el nombre del imputado sigue ligado a uno de los casos más estremecedores de la región, en un expediente que continúa sumando capítulos y tensión judicial.