Compraron una MacBook por $3,7 millones con datos falsos y la vendían por Marketplace: cómo la recuperaron

Una MacBook Apple M2 y un parlante JBL fueron comprados por casi $3,7 millones en un comercio de tecnología de Neuquén con una tarjeta de crédito perteneciente a otra persona y datos de identidad falsos. Después de quedarse con los productos, los delincuentes los publicaron en Facebook Marketplace para venderlos. Pero la maniobra quedó al descubierto cuando la Policía se hizo pasar por un comprador y pactó un encuentro para adquirir la notebook. Uno de los estafadores terminó demorado y el otro logró escapar.

La investigación fue llevada adelante por personal de la Comisaría Primera de Neuquén, a través de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste, luego de que el comercio advirtiera irregularidades en una operación concretada durante la tarde de este lunes.

Según se pudo establecer, un hombre y una mujer ingresaron al local y realizaron una compra por un monto cercano a los $3,7 millones. Para concretar la operación utilizaron una tarjeta de crédito que pertenecía a una tercera persona y proporcionaron datos personales que, posteriormente, fueron verificados y resultaron ser falsos.

Entre los productos adquiridos se encontraba una MacBook Apple con procesador M2, además de un parlante de la marca JBL. La situación generó sospechas en el comercio, que decidió dar aviso a la Policía para que se iniciaran las correspondientes tareas investigativas.

Fue entonces cuando los investigadores detectaron que parte de los elementos adquiridos ya estaban siendo ofrecidos para la venta a través de Facebook Marketplace. La publicación permitió avanzar sobre la identidad de quienes intentaban desprenderse rápidamente de los productos y recuperar los bienes.

Con esa información, los efectivos coordinaron un supuesto encuentro de compra con una de las personas que ofrecía los elementos. El objetivo era confirmar la operación y recuperar la mercadería.

La estrategia de la Policía

El encuentro se concretó y hasta el lugar llegaron dos hombres. Uno de ellos llevaba una bolsa con el logo del comercio. En su interior transportaba justamente la notebook que había sido adquirida poco antes en la operación bajo investigación.

En ese momento, los investigadores intervinieron. Al advertir la presencia policial, ambos hombres intentaron escapar a pie. La huida, sin embargo, duró pocos metros: uno de los sospechosos fue alcanzado y demorado, mientras que el segundo logró escapar y permanece siendo buscado por los investigadores.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron preventivamente la MacBook Apple, que posteriormente fue reconocida por el damnificado. Por disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, la computadora fue restituida al comercio.

La investigación continúa ahora para determinar la participación de cada una de las personas involucradas y establecer si detrás de esta maniobra existe una organización dedicada a realizar compras fraudulentas y luego revender rápidamente los productos mediante plataformas digitales. El caso quedó bajo intervención de la Justicia, mientras los investigadores trabajan para identificar y localizar al segundo sospechoso que logró escapar durante el operativo.