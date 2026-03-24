En el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes, una investigación por robo avanzó con un dato clave: los elementos sustraídos estaban siendo ofrecidos a través de redes sociales. Esa pista permitió orientar el trabajo policial y derivó en un allanamiento que terminó con dos personas detenidas y varios objetos recuperados.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del lunes, en el marco de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías interviniente. Efectivos de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur realizaron una inspección en una vivienda del sector, donde lograron dar con herramientas de importante valor.

Entre los elementos secuestrados se encuentran una amoladora, una sierra circular y una motosierra, que fueron reconocidas como parte de un robo previo. Todo el material quedó resguardado bajo las correspondientes cadenas de custodia para su posterior restitución y peritaje.

Durante el allanamiento, además, los investigadores hallaron una bomba de agua que, según las tareas previas, estaría vinculada a otro hecho delictivo. Tras la consulta con la Fiscalía de turno, se dispuso también su secuestro, ampliando así el alcance de la investigación.

Uno de los puntos centrales del operativo fue el secuestro de un teléfono celular, presuntamente utilizado para ofrecer los objetos robados en redes sociales. Este dispositivo será clave para profundizar la pesquisa y determinar posibles conexiones con otros hechos similares.

Como resultado del procedimiento, dos personas mayores de edad fueron demoradas y trasladadas, quedando a disposición de la Justicia.